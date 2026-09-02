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Rusija sve opasnije napada

Ursula Von der Leyen nakon napada u Leipzigu: 'Ovo je nova normalnost za Europu'

Piše HINA,
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Ursula Von der Leyen nakon napada u Leipzigu: 'Ovo je nova normalnost za Europu'
Foto: Geert Vanden Wijngaert
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Ruski napad dronom na zračnu luku u Leipzigu potaknuo je zabrinutost zbog nove normalnosti sigurnosnih prijetnji u Europi, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je nužnost jačanja protuzračne obrane i jedinstva EU i NATO-a.

Ruski pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, što je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata, izjavila je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.  “Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, koja se izravno pripisuje Rusiji. Ali to je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Ponovljeni upadi u naš zračni prostor, dronovi koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše kritične infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost”, izjavila je von der Leyen prije početka sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

 Istaknula je da je to dodatno ojačalo njezinu odlučnost ako je ruska namjera bila natjerati EU da dvaput razmisli o potpori Ukrajini.

 “Mi smo ujedinjeni, EU i NATO neće samo održavati pritisak na Rusiju, već ćemo ga povećavati i nećemo stati sve dok Rusija ne prestane bombardirati i ubijati nevinu djecu, muškarce i žene u Ukrajini”, rekla je predsjednica Komisije.

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 Rekla je da EU mora početi tretirati svoju  infrastrukturu kao mete na prvoj crti i u skladu s tim ih zaštititi te da će u tome podržavati svaku državu članicu.

Dodala je da europske sankcije djeluju, da su oslabile rusko gospodarstvo te da je EU spreman pojačati i imati spremne sankcije čim se dogode ovakva po život opasna djela. “Svaku rupu u zakonu koju Rusija iskorištava moramo zatvoriti”, rekla je.

 Von der Leyen je rekla da je Komisija u srijedu dobila od Ukrajine novi zahtjev vrijedan nekoliko milijardi eura za protuzračnu obranu, uključujući i sustave Patriot.

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“Države članice trenutačno razmatraju zahtjev Ukrajine, ali mogu reći da stvari idu u pravom smjeru”, rekla je predsjednica Komisije dodajući da Europa zajedno s Ukrajinom radi na izgradnji  vlastite protubalističke raketne obrane. 

“Nalazimo se u novom dobu za europsku sigurnost, europska ulaganja u obranu jačaju NATO i ponovno oživljavaju našu industrijsku bazu”, rekla je von der Leyen.

Glavni tajnik Mark Rutte je istaknuo da se “u potpunosti slaže” s predsjednicom Komisije, “da su saveznici ujedinjeni u svojoj privrženosti  jedni drugima, našoj kolektivnoj obrani”.

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