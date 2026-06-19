Uručili zlatnu medalju Draganu Primorcu: 'U vašoj inteligenciji nikad nije bilo ničeg umjetnog'

Na svečanom zatvaranju “14th ISABS and Mayo Clinic Conference: Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine” konferencije dr. Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi, koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Padovi, u ime vodstva bolnice uručila je Zlatnu medalju Sveučilišne bolnice u Padovi, najprestižnije priznanja ove ugledne talijanske ustanove prof.dr. Draganu Primorcu. Sveučilišna bolnica u Padovi i Sveučilište u Padovi institucijski su povezani još od 16. stoljeća, što ovo priznanje čini još značajnijim jer dolazi iz institucije s jednom od najdužih medicinskih tradicija u povijesti svijeta, priopćili su iz ureda Dragana Primorca.

- Medalja je dodijeljena u znak zahvalnosti te za izniman doprinos prof.dr. Primorca svjetskoj znanosti te više od tri desetljeća iznimne suradnje sa Sveučilišnom bolnicom u Padovi kao i za njegovo predano zalaganje u unapređenju medicinske znanosti, za znanje koje je nesebično dijelio te za strast i humanost kojima je inspirirao generacije kolega, istraživača i studenata diljem svijeta. U svom obraćanju dr. Sršen istaknula je kako prof. Primorac "nije samo izniman znanstvenik i liječnik, već i čovjek čija je vizija uvijek bila nekoliko koraka ispred vremena, sposoban sagledati i širu sliku i najsitnije detalje te kompleksnost pretvoriti u divljenje i poticaj za daljnje istraživanje." Naglasila je da njegovo golemo znanje uvijek prati jednako golema strast, jer znanje samo po sebi može informirati, ali strast nadahnjuje, a upravo to nadahnuće ostaje njegov najvrjedniji doprinos zajednici - stoji u priopćenju.

Dr. Sršen pritom je najavila kako je Sveučilište u Padovi u pripremi dodjele počasnog doktorata profesoru Primorcu kao još jedne potvrde dubine i trajnog značaja njegovih doprinosa medicini i znanosti. Svoje obraćanje u prepunoj dvorani, završila je riječima „Danas svi govore o umjetnoj inteligenciji. Ali ja već više od trideset godina poznajem jedan oblik iznimne inteligencije, otkrila sam ga kroz Vas, dragi prof.dr. Primorac. I još nešto važno, nikada u njoj nije bilo ničega umjetnog. Bila je čast hodati dijelom ovog puta uz Vas. Hvala vam na prijateljstvu, nadahnuću i doprinosu znanosti, medicini i čovječanstvu."

U ceremoniji dodjele nagrade sudjelovao je i prof.dr. Gregg Semenza, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu koji se prof.dr. Primorcu zahvalio na velikom znanstvenom i stručnom doprinosu.