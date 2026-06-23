Urušio se dio gata u ACI marini Žut, tri žene pale u more, jedna ostala zaglavljena ispod broda

U ACI marini Žut na Kornatima u nedjelju je, kako saznajemo, došlo do urušavanja dijela gata, uslijed čega su tri osobe završile u moru. Prema dostupnim informacijama, uz gat je bilo privezano plovilo na kojem su se nalazile tri ženske osobe. Nakon urušavanja dijela gata brod se okrenuo, a osobe su, kako saznajemo, pale u more.

Dvije su isplivale, dok je treća ostala ispod plovila u zračnom džepu. Izvučena je uz pomoć osoba koje su se nalazile u blizini. Na mjesto događaja izašli su Uprava i predstavnici ACI-ja te nadležnih službi, a predsjednica Uprave nazočila je i sastanku u Lučkoj kapetaniji na kojem su razmotrene sve okolnosti događaja i daljnji koraci.

Iz ACI-ja navode kako je sigurnost nautičara, zaposlenika i svih korisnika marina njihov prioritet te da je odmah nakon događaja donesena odluka o premještanju plovila na alternativna mjesta priveza do završetka procjene stanja.

- Točan uzrok urušavanja dijela gata još nije utvrđen te su u tijeku potrebni izvidi i stručne procjene, ponajprije ovlaštenih statičara, ali i drugih nadležnih službi- priopćili su iz ACI-ja. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažu, ozlijeđenih osoba nema.

ACI ističe kako kontinuirano ulaže u održavanje i obnovu svojih marina te da su tijekom 2023. i 2024. na predmetnom gatu rekonstruirane dvije pontonske sekcije. Također navode da pojedinačne situacije u 22 marine jer je riječ o različitim lokacijama i tehničkim okolnostima. U ACI marini Milna za sanaciju gata ishođena je građevinska dozvola te su u tijeku aktivnosti vezane uz njegovu obnovu, dok su u ACI marini Palmižana pojedini gatovi preventivno zatvoreni te se također poduzimaju radnje vezano za rekonstrukciju istih. Više informacija o uzrocima urušavanja gata očekuje se nakon dovršetka stručnih procjena i izvida nadležnih službi.