Već je bilo počišćeno kad sam ja došla oko 6.15 sati. Šef je došao oko 5 sati kad je komad betona bio na podu. Nije to bila samo šuta kako kažu već je bilo i armature, javila nam je čitateljica 24sata koja se u utorak zatekla na zatvorenom dijelu tržnice Dolac nakon što se urušio dio stropa.

Pokretanje videa... 00:22 Urušio se strop na Dolcu | Video: čitatelj/24sata

- Stavljen je zaštitar s Dolca sad i ne pušta nikoga unutra. Godinama upozoravam da pada žbuka, svi odmahaju rukom. Curi nam po vitrinama voda. Voda je sad prodrla i dobro da je palo u 5 ujutro, a ne kasnije kad je hrpa ljudi ovdje - kaže uznemirena čitateljica.

Rekli su ljudima kako procjenjuju stanje sigurnosti.

Trenutno ispred ulaza stoji red kupaca, ali na vratima je istaknuto upozorenje.

Do urušavanja je došlo jutros u lijevom dijelu hale, a ulaz je onemogućen dok se ne obavi sanacija.

Foto: Laura Šiprak/24sata

Mliječni odjel tržnice i dalje normalno radi.