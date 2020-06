Ušao na stražnji ulaz Plodina pa iz sefa ukrao oko 100.000 kuna

<p>On je to odradio tako jednostavno i lagano, kao da se u svojoj kući ustao i otišao do hladnjaka po piće. Nevjerojatno je da nikoga nije sreo na putu do sefa i da su kasno shvatili da su okradeni.</p><p>Ispričao nam je to jedan dobro upućeni izvor o krađi koju je<strong> u utorak oko 16 sati u Dugom Selu odradio nepoznati muškarac</strong>. Kako je šturo objavila zagrebačka policija, nepoznati lopov je u trgovini u Ulici Josipa Zorića poharao kasu za pohranjivanje dnevnog utrška. Kako neslužbeno doznajemo, u nestaloj kazeti bilo je <strong>oko 100.000 kuna</strong>. Cijelu akciju snimile su nadzorne kamere, no od njih istražitelji nemaju puno koristi. Ono što im je zasad poznato je da je <strong>muškarac sa snimke imao crnu majicu, trenirku i plave tenisice</strong>. Lice je sakrio šiltericom. U inače prometnu poslovnicu ušao je sa sjeverne strane zgrade kroz vrata koja inače koriste skladištari. Prema našem izvoru, prošao je nesmetano kroz skladište bez da je ikoga sreo. Popeo se stepenicama na kat i ušao u prostoriju u kojoj se nalazi sef.</p><p>- Nije bilo jasno <strong>otkud mu šifra</strong> koja je potrebna za sef, no izgleda da je on cijelo vrijeme bio otvoren - priča nam sumnjičavo i s nevjericom naš izvor. U svega nekoliko minuta od ulaska već je bio vani i nestao bez traga. Da je nešto sumnjivo, prvi su primijetili u zaštitarskoj tvrtki koja nadzire sef. Elektronički su povezani s njim kako bi na vrijeme mogli poslati pomoć ili pozvati policiju.</p><p>- Sumnja je odmah pala na radnike, kao i na one koji su možda nedavno dobili otkaz. Netko je morao dobro znati gdje se što nalazi. Ako je mozak krađe i objasnio nekome gdje se što nalazi, opet ostaje nevjerojatno da nije bilo nekog oklijevanja. U svakom trenu je znao što radi te mu je na snimkama lice skriveno kapom - kaže izvor. Po dolasku policije okupljeni su zaposlenici Plodina. I oni su pozvani na prepoznavanje čovjeka sa šiltericom s pitanjem jesu li ga možda ranije viđali u trgovini ili na parkiralištu.</p><p>Zbog cijele situacije radnici jučer nisu bili raspoloženi za razgovor. Na licima im su se mogli vidjeti nervoza i neraspoloženost zbog krađe. Nadaju se da će brzo uhititi lopova.</p>