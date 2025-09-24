USKOK ispituje odvjetnika: Policajci mu dojavljivali sudionike prometnih nesreća...

Uskok je na ispitivanje priveo odvjetnika Ognjena Krznarića, kojeg sumnjiče da je od policajaca iz Slatine i Virovitice dobivao osobne podatke o osobama stradalima u prometnim nesrećama. Prema istražiteljima, Krznarić se potom tim ljudima osobno javljao i nudio im svoje usluge zastupanja u postupcima za odštetu.

Krznarić je poznat po tome da je zastupao i obitelji poginulih u teškim nesrećama, među kojima i obitelj 25-godišnjakinje koja je život izgubila krajem siječnja 2023. u Mandlovoj ulici u Zagrebu. Tada je automobilom upravljao Jakov Vrdoljak, pijan i brzinom od 143 kilometra na sat. Iako je prvotno osuđen na sedam godina zatvora, Visoki kazneni sud mu je lani smanjio kaznu na šest godina.

Krznarić je navodno bio u dogovoru s dvojicom policajaca i suprugom jednog od njih. Oni su mu javljali podatke o sudionicima nesreća, a zauzvrat bi odvjetnik s njima dijelio dio honorara koji je ubirao zastupanjem.