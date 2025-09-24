Obavijesti

News

Komentari 0
VIDEO: KORISTIO IH ZA BIZNIS

USKOK ispituje odvjetnika: Policajci mu dojavljivali sudionike prometnih nesreća...

Piše Ivan Jukić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
USKOK ispituje odvjetnika: Policajci mu dojavljivali sudionike prometnih nesreća...
6
Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Krznarić je poznat po tome da je zastupao i obitelji poginulih u teškim nesrećama, među kojima i obitelj 25-godišnjakinje koja je život izgubila krajem siječnja 2023. u Mandlovoj ulici u Zagrebu

Uskok je na ispitivanje priveo odvjetnika Ognjena Krznarića, kojeg sumnjiče da je od policajaca iz Slatine i Virovitice dobivao osobne podatke o osobama stradalima u prometnim nesrećama. Prema istražiteljima, Krznarić se potom tim ljudima osobno javljao i nudio im svoje usluge zastupanja u postupcima za odštetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U Uskok je na ispitivanje doveden odvjetnik 00:32
U Uskok je na ispitivanje doveden odvjetnik | Video: Laura Šiprak/24sata

Krznarić je poznat po tome da je zastupao i obitelji poginulih u teškim nesrećama, među kojima i obitelj 25-godišnjakinje koja je život izgubila krajem siječnja 2023. u Mandlovoj ulici u Zagrebu. Tada je automobilom upravljao Jakov Vrdoljak, pijan i brzinom od 143 kilometra na sat. Iako je prvotno osuđen na sedam godina zatvora, Visoki kazneni sud mu je lani smanjio kaznu na šest godina.

Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a
Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Krznarić je navodno bio u dogovoru s dvojicom policajaca i suprugom jednog od njih. Oni su mu javljali podatke o sudionicima nesreća, a zauzvrat bi odvjetnik s njima dijelio dio honorara koji je ubirao zastupanjem.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025