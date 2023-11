Uskok istražuje laži o Banožiću: Muljaju s promilima, ali čini se da ima laži i o njegovu terencu!

Iz vinkovačke bolnice dobili smo navodni nalaz vađenja krvi na kojem piše da je Banožić imao 0,21 promil alkohola! U 24sata smo prvi još u ponedjeljak objavili izjave sugovornika iz policije i bolnice koji tvrde kako je Mario Banožić otprilike pola sata nakon nesreće ipak imao alkohola u krvi, ali je u utorak DORH tvrdio suprotno. Autentičnost ovog nalaza koji prenose i drugi mediji još nije potvrđena, no DORH i policija morali bi to učiniti u najkraćem moguće roku jer se radi o podacima koji su od iznimnog javnog interesa te koji, ako su istiniti, upućuju na kriminalno i skandalozno manipuliranje i prikrivanje odgovornosti bivšeg ministra.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... [TOP 3 VIJESTI DANA] Uskok istražuje Banožića: Zbog lova je i ilegalno nabrijao terenca? | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, u utorak kasno popodne i DORH je, objavljujući navode da u nalazima kojima raspolažu nije zabilježen alkohol, ipak tražio od policije da ispita medijske napise o alkoholu u Banožićevoj krvi. 24sata su prva objavila te podatke u ponedjeljak popodne, iz više nam je izvora potvrđeno da je Banožiću toga jutra, u 6.45 sati, na Hitnom prijemu u vinkovačkoj bolnici doista izvađena krv kako bi mu se odredila krvna grupa, u slučaju da mora primiti krv, ali i da bi se utvrdilo ima li alkohola u krvi, što je liječnicima vrlo bitan podatak ako počne značajnije krvariti ili mora biti podvrgnut operaciji i uspavljivanju.

Premda su nam sugovornici najprije tvrdili da je rezultat te preliminarne analize pokazao 0,29 promila alkohola u krvi, sad se ispostavilo da je taj rezultat nešto niži, ali ako se i to pokaže točnim, ostat će nedvojbena činjenica da smo svjedočili neviđenom zataškavanju i skrivanju pune istine o nesreći u kojoj je jedan čovjek izgubio život. Potonji je rezultat kao analizu izbacio uređaj u službenom laboratoriju u vinkovačkoj bolnici i taj rezultat i sad stoji upisan u medicinski dokument u sustavu bolnice, govorili su nam sugovornici. Svi liječnici koji ulaze u medicinski karton pacijenta Banožića mogli su vidjeti taj rezultat.

VELIKI PROPUSTI

Nekoliko sati nakon prijema u vinkovačku bolnicu Banožića su prevezli u KBC Osijek i, prema onom što tvrdi naš sugovornik, tek su tamo, između 13 i 14 sati, Banožiću službeno uzeti uzorci krvi i urina te poslani na vještačenje u Centar "Ivan Vučetić" u Zagrebu. Dakle, sedam sati nakon nesreće, kad je izgledno da u krvi i urinu više neće biti onih početnih tragova alkohola. DORH je dan kasnije priznao da je imao rezultate analize u ponedjeljak popodne, ali tad nisu odgovarali na naše upite da potvrde ili demantiraju navode o alkoholu u prvom uzorku krvi. Učinili su to tek 24 sata kasnije. Sad se čini da ni u utorak nisu objavili istinu. Da je voditelj očevida iz PU naložio bolnici službeno uzimanje uzoraka radi vještačenja, to ne bi morali učiniti u KBC-u Osijek. Osim toga, analizom očevida nesreće može se uočiti još nekoliko velikih propusta koje je učinila PU vukovarsko-srijemska. Naime, iako je riječ o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubila jedna osoba, a druga zadobila teške i po život opasne ozljede, iznimno prometna cesta na kojoj se to dogodilo bila je u prometu još sljedeća dva sata! Sumnje oko čitave istrage pobuđuju i mnogi drugi detalji. Čim su novinari došli na mjesto nesreće, zapitali su se zašto očevid vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Vukovara, a ne općinski državni odvjetnik.

Na pitanje zašto je ona vodila očevid, a ne netko iz Općinskog DO-a, odvjetnica Biljana Luburić rekla je kako ŽDO radi očevide prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama, kad se sumnja da je počinitelj bio pod utjecajem alkohola ili opijata. Banožić je, kako se moglo čuti iz više izvora neposredno nakon nesreće, noć proveo na martinjskoj fešti.

- Državno odvjetništvo koristi takvu formulaciju kad je čovjek čist, odnosno kad je vozač na 0,0 promila alkohola u organizmu i kad nije imao nikakvih droga. Je li netko lagao u izvješću ili su varali, to zna samo Bog. S druge strane, pak, sud uzima u obzir da alkohol utječe na sposobnost vožnje kad je 0,5 promila i više. Kad je ispod te granice, sve je stvar toksikologa i njegove analize. On uzima sve faktore u obzir, od visine, težine i drugih te daje svoj sud. Zato ne postoji jasna granica u tom dijelu utjecaja. Također, toksikološko vještačenje ima veću težinu od testiranja u bolnici - rekao nam je sudski vještak za promet Goran Husinec.

Smatra kako će svi dokumenti doći na analizu toksikologa o uzročno-posljedičnoj vezi te razine alkohola i sudarom. No gorim od svega smatra što će neobjavljivanje tog podatka, ako je istinit, izazvati još veće nepovjerenje u sustav.

S druge strane, ako je nešto popio, a išao je svojim terencem u lov, prekršio je jedno od glavnih pravila lova.

- Ako je netko pod utjecajem alkohola, ne bi smio u lov. Pravilo je da se ne pije prije i tijekom lova. Zato lovac obavezno mora imati 0,0 jer on barata oružjem - rekao nam je lovac s više desetljeća iskustva.

Situaciju na terenu trebaju kontrolirati sami lovnici, kako bi iz lova isključili upravo one koji piju. Kontroliraju, kažu nam, onako kako vide jer sami nemaju alkotestove.

- Svaki se lov, pošto se radi o okupljanju, mora prijaviti. Policija to često kontrolira i alkotestiraju nas - kaže nam lovac.

Da nije riječ o usmenoj predaji potvrđuje i policija, koja često ista upozorenja objavljuje i na svojim stranicama, a sve u svrhu smanjivanja nesreća u lovu. O svemu se oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš koji je rekao da "nitko ništa ne želi niti može tajiti te da se na osnovu bilo kojeg nalaza može retrogradno izračunati koncentracija alkohola u krvi".

- Ja ću vam samo reći da je sigurno to da je tijekom prijema, obrade, kontrole i daljnjeg liječenja, sa svim elementima u tijeku, u nekoliko navrata ponavljana čitava obrada. Na osnovu bilo kojeg nalaza, a pogotovo onih najrelevantnijih koji će se dobiti u Centru za forenzička ispitivanja, može se retrogradno izračunati koncentracija alkohola na bilo koji način - rekao je Beroš.

NIJE IMAO ATEST

Nadalje, vještačenjem automobila Nissan, koji je kobnoga jutra vozio Banožić, otkriveno je da na automobilu postoje dijelovi koji mu izvorno ne pripadaju i za koje ne postoji odgovarajući atest. Stoga su nalogom naređeni pregledi tehničke ispravnosti iz Stanice za tehnički pregled vozila u Vinkovcima, gdje je Banožić svake godine odvozio svoj auto na tehnički pregled. Kako neslužbeno doznajemo, prema snimkama iz Stanice za tehnički pregled, Banožićev bi automobil na pregled uvijek bio dovožen bez spornih dodanih elemenata, a nakon što bi prošao tehnički, dijelovi bi potom bili vraćeni na automobil.

Navodno je riječ o specijaliziranim dijelovima koji od njegova 20 godina staroga terenca bez opreme prave nabrijano vozilo namijenjeno lovu. To su posebna sajla, sporan branik s prednje strane vozila, posebni nosači na krovu vozila, pojačanja osovine vozila i posebne felge. Sve to, da bi moglo biti na njegovu automobilu, zahtijeva posebne ateste, no njih Banožić nije imao. Navodno mu je te dijelove, kažu upućeni Vinkovčani, na auto nadogradio vlasnik poznate građevinske vinkovačke firme, koji je ujedno i njegov osobni prijatelj te pratilac u lovu.

- U toj firmi svi vinkovački HDZ-ovci servisiraju svoje automobile i nabavljaju dijelove za lov. Ta firma dobiva većinu poslova na natječajima u svom resoru. U toj firmi Banožiću svaki put skinu te dijelove s automobila kad ide na tehnički, a onda ih vrate - kaže nam sugovornik.

Navodno je vlasnik te firme i kupio Banožiću skupocjenu pušku za lov od 25.000 eura.

Razlog zbog kojeg je bitan detalj vezan za nadograđeni Banožićev terenac je činjenica da je u trenutku izazivanja prometne nesreće on zapravo vozio tehnički neispravno vozilo, odnosno vozilo koje nije imalo ateste na spomenute dijelove. Ti su dijelovi njegov terenac učinili težim i sporijim, a to je također moglo pridonijeti činjenici da nije na vrijeme uspio zaobići kamion ispred sebe. To je također moglo pridonijeti i tome da je takvo "ojačano" vozilo spasilo njegov život, ali ugrozilo život vozača s kojim se sudario.

Zbog svega navedenog, a i zbog ranijih sumnji da istraga ove prometne nesreće ne ide transparentno i u smjeru otkrivanja svih pravnih činjenica, neslužbeno se doznaje da je tijekom današnjeg dana Uskok zatražio predmet od DORH-a Vukovar i PU Vukovarsko-srijemske, s namjerom da pregleda ili preuzme sve dokumente vezane za spornu istragu.