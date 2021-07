Kazne za Ivu Sanadera i Zsolta Hernadija su preblage, sud je nedovoljno cijenio otegotne okolnosti, rekla je Željka Mostečak u ime Uskoka na javnoj sjednici Vrhovnog suda.

Najviši sud u zemlji odlučivat će o žalbama Uskoka i odvjetnika Sanadera i Hernadija na nepravomoćnu presudu kojom je bivši premijer osuđen na šest godina, a čelnik MOL-a Hernadi, kojem su sudili u odsutnosti jer je nedostupan hrvatskom pravosuđu, na dvije godine zatvora.

- Sanader je kazneno djelo ostvario kao premijer. On je tu visoku dužnost iskoristio za koruptivno postupanje u izuzetno visokom iznosu, a njegov postupak imao je i negativni efekt na gospodarstvo RH- rekla je Mostečak koja otegotnim drži i Sanaderov "način počinjenja kaznenog djela, brojnost radnji koje je pri tome poduzeo, ustrajnost i prikrivanje kaznenog djela i visok stupanj zločinačke volje".

- Bezobraznost, drskost i bahatost nastavili su se i u postupku, a i svrha generalne prevencije iziskuje strože kažnjavanje Sanadera i Hernadija - smatra tužiteljica.

Odvjetnik Čedo Prodanović tražio je u žalbi blažu kaznu ili ponovljeno suđenje zbog povrede odredbi ZKP-a i nedovoljno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Tako je naveo da je rasprava održana u Sanaderovoj odsutnosti jer je sud zaključio " da se sam doveo u stanje zbog kojeg ne može sudjelovati u raspravi".

Prodanović: Nije više mogao trpjeti bolove

- Time što se podvrgao operaciji nije se odrekao prava sudjelovanja u raspravi. On je dugo bio bolestan i odlučio se na operaciju kad su bolovi kulminirali. Nije bio sposoban trpjeti te bolove, a navod suda da se operacija mogla odgoditi za pola godine ne stoji jer je bilo zakazano 20 ročišta u Fimi mediji-naveo je Prodanović.

Sanader, koji je iz zatvora u Remetincu videovezom pratio što se događa dodao je:

- Nije bilo u redu što je postupak vođen u mojoj odsutnosti. Nije mi bilo dopušteno izlaganje obrane. Sutkinja je inzistirala da tijekom rehabilitacije dođem dati obranu, a ja sam joj rekao da ne mogu i da pričeka dva-tri tjedna. No odbila je i rekla da će pročitati moju obranu s prvog suđenja. Shvatio sam da je prijetila zastara za Hernadija no smatram da to ne treba ići na moju štetu. Pogotovo stoga što se tri godine ništa nije događalo, a ako je i postojao i strah od zastare mogao se postupak razdvojiti - rekao je Sanader iz zatvora u kojem odslužuje kaznu zbog "Planinske".

Sude mu već dulje od 10 godina

Podsjećamo, sudski postupci protiv Sanadera traju dulje od 10 godina tijekom kojih je po raznim osnovama u zatvoru proveo pet godina. Prvostupanjska presuda u predmetu Ina-MOL objavljena je 19. studenoga 2012., drugostupanjska 3. travnja 2014., a odluka Ustavnog suda 24. srpnja 2015. Ponovljeno suđenje počelo je nakon tri godine - 18. srpnja 2018., a nepravomoćna presuda objavljena je 30. prosinca 2019.

U njoj stoji da je Sanader s Hernadijem dogovorio da će za 10 milijuna eura mita MOL-u prepustiti odlučujući glas u poslovanju INA-e. Pritom je, zaključio je sud, iskoristio svoj položaj i autoritet premijera kako bi prikazao da je potrebno izdvajanje nerentabilnog plinskog poslovanja i promjena međudioničarskog ugovora.

Prema nepravomoćnoj presudi, Sanaderu je oduzeta i imovinska korist, a tvrtka krunskog svjedoka Roberta Ježića, koji je priznao da je preko njega Sanaderu uplaćena polovina dogovorenog mita, državi treba vratiti pet milijuna eura.

- Više od deset godina postupak nije dovršen čime je Sanaderu narušeno pravo na suđenje u razumnom roku- smatra Prodanović koji je najviše vremena potrošio na analizu svjedočenja ključnog svjedoka Roberta Ježića koji je, smatra, "nedosljedan, kontradiktoran i neistinit".

Odvjetnica Zsolta Hernadija Laura Valković navela je kako je za kazneni progon njezina klijenta nastupila zastara.

Dodala je i kako je od početka kaznenog postupka bila jasno da predmet ima ne samo pravosudni nego i politički kontekst te da optuženici nisu imali neovisno i nepristrano suđenje pa im je zbog toga povrijeđeno pravo na obranu.

Nakon što je saslušalo argumente Uskoka i obrane sudsko vijeće Vrhovnog suda povuklo se na vijećanje. Suci nisu vezani određenim rokom u kojem moraju objaviti svoju odluku. Oni nepravomoćnu presudu mogu potvrditi, preinačiti ili vratiti na ponovno suđenje.