Uskok među šumarima: Kraljici drva sredili najkvalitetniji hrast

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 5 min
Marija Jankovića terete da je sredio trupce hrasta za Martinu Ravlić Marijanović • Uzeli su mu mobitel i laptop, kaže poduzetnica

Obavili su svoj posao, sve što treba. Mi ne smijemo puno komentirati jer je istraga u tijeku. Mogu potvrditi da su mi uzeli mobitel i računalo, rekla je za 24sata Martina Ravlić Marijanović, direktorica tvrtke Slavonija DI. Riječ je o jednoj od dvije istrage koje provodi Uskok, a kulminirala je uhićenjima 16 zaposlenika Hrvatskih šuma i poduzetnika u srijedu. No nju nisu uhitili.

