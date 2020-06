USKOK odredio pritvor uhićenoj devetorici narkodilera iz Osijeka

Dva dana nakon spektakularnog i munjevitog uhićenja devetero ljudi u Osijeku koje policija tereti da su bili povezani u krijumčarski lanac za distribuciju opojnih droga, USKOK je objavio tko je za što bio dežuran

<p>Cijelu akciju uhićenja vodio je sam vrh policije, a PNUSKOK je odrađivao sve ostalo. Djelatnici specijalne i temeljne policije ujutro u 7 upali su u stanove na širem području grada, u Strossmayerovoj, Huttlerovoj, ulici Hrvatske Republike, a na kraju su ušli i u noćni klub Rockatiki kojega već godinama drži prvoosumnjičeni i najstariji u skupini, Dario K. (50) iz Osijeka, za kojega USKOK tvrdi da je i organizator lanca.</p><p>U njegovom se narodnjačkom klubu, navodno, mjesecima distribuirala različita droga, od trave, amfetamina, do kokaina. Javnost je često upozoravala na taj problem, posebno stoga što su u taj klub dolazili uglavnom mlađi punoljetnici koji su drogu, navodno, bez problema mogli kupiti od određenih ljudi u klubu. Nakon uhićenja i saslušanja svih devet osoba starosti između 37 i 23 godine, među kojima su i dvije djevojke od 23 i 26 godina, sudac istrage je prihvatio prijedlog USKOK-a i osumnjičenicima odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.</p><p>Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni Dario K., od srpnja 2019. do lipnja 2020. godine u Osijeku, Vukovaru, Slatini i drugim mjestima Hrvatskoj i Srbiji, okupio i povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i više drugih osoba radi kontinuirane nabave, skladištenja, pakiranja i daljnje preprodaje kokaina, marihuane, amfetamina i MDMA na području Osijeka i okolice. Tereti ga se da je sa drugookrivljenim muškarcem (33) sa područja Vukovara i s drugim osobama iz Srbije i vukovarske okolice dogovarao nabavku kokaina. Pritom je osobno preuzimao kupljeni kokain u Srbiji i krijumčario ga u Hrvatsku.</p><p>Jednom je takvom prilikom carinska policija na graničnom prijelazu Erdut i pronašla kod njega drogu pa je bio u pritvoru. Trećeokrivljena u lancu jer djevojka (26) iz Osijeka koju USKOK tereti da je u dogovoru s Dariom K., nabavljala dogovorene količine droge od drugih dobavljača iz Hrvatske te ju osobno ili putem drugih osoba preuzimala radi daljnje preprodaje. Također su kokain miješali sa raznim punilima kako bi povećali masu te ga potom vagali, prepakiravali u paketiće pogodne za dilanje.</p><p>Drogu su Dario K. i trećeoptužena djevojka potom prodavali ostalim okrivljenicima koji su je preuzimali na dogovorenim mjestima, skrivali je i skladištili do daljnje prodaje. Novac od prodaje predavali su Kneževiću i djevojci. USKOK tvrdi da je baza cijele organizacije ovog lanca upravo bio klub Rockatiki. Prilikom njihovih uhićenja dio droge je pronađen, kao i oružje, streljivo, precizne vage za drogu te novac.</p>