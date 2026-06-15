Uskok podigao optužnicu protiv 15 ljudi: Dilali kokain, MDMA i amfetamine, novac slali busom

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 14 hrvatskih državljana (1988., 1966., 1993., 1990., 1993., 1989., 1983., 1980., 1986., 1967., 1984., 1993., 1985., 1993.) i jednog državljanina Bosne i Hercegovine (1992.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te pranja novca.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od srpnja 2024. do početka veljače 2026. u Rijeci, Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji povezao u zajedničko djelovanje II. do V., VII. – X., XII. i XV. okr. te druge zasad nepoznate osobe radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom kokaina, amfetamina, MDMA, psilocibina, ketamina, hašiša i droge konoplje.

U okviru realizacije toga plana, I. okr. je dogovarao i financirao nabavu raznih vrsta droge te njezin prijevoz s područja Zagrebačke županije do Rijeke za što je angažirao kurire - III., IV. i XII. okr. koji su tako prevezli najmanje 25 kilograma navedenih vrsta droge. Za preuzimanje droge od kurira bio je zadužen II. okr. koji je drogu prevozio do sigurnih mjesta za skladištenje kod V. i X. okr., dok su V., VII. i IX. okr. drogu vagali, prepakiravali i miješali s punilima u manje pakete radi daljnje distribucije na području Rijeke i šire okolice.

Ujedno je II. okr. preuzimao od V. i IX. okr. zaradu od prodaje droge te je novac putem XV. okr. predavao I. okr., dok je dio zarade od prodaje droge II. okr. predavao VIII. okr. - djelatniku jednog prijevozničkog poduzeća koji je novac potom slao redovnim autobusnim linijama na relaciji Rijeka-Zagreb. Za preuzimanje tog novca, I. okr. je angažirao III. okr., s time da je u nekoliko navrata VIII. okr., u dogovoru s I. okr., novac uplaćivao na svoj tekući račun.

Krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 63.500,00 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.

Nadalje se optužnicom tereti XIV. okr. da je 14. ožujka 2025. u Omišlju, od II. okr. kupio najmanje 300 grama amfetamina za 1.600,00 eura radi daljnje prodaje krajnjim konzumentima na ilegalnom narko-tržištu.

Također se VIII. okr. stavlja na teret da je od 17. rujna 2025. do 8. listopada 2025. u Rijeci, u cilju prikrivanja podrijetla novca pribavljenog krijumčarenjem i prodajom droge, sukladno uputama I. okr. u više navrata uplaćivao taj novac na svoj tekući račun koji je koristio za primanje osobnog dohotka i sva druga privatna plaćanja zbog čega su uplaćeni novčani iznosi odavali dojam legalnosti.

Osim toga se VI. okr. tereti da je 13. siječnja 2025. u Rijeci prodao 6,4 grama kokaina jednoj osobi za najmanje 600,00 eura, nakon čega je ta osoba zatečena s drogom od strane policijskih službenika. Uz to se optužnicom tereti i XI. okr. da je od siječnja 2025. do lipnja 2025. u Rijeci, u više navrata nekoliko osoba prodala te davala na uživanje amfetamin i drogu konoplju.