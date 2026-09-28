USKOK podigao optužnicu protiv četvero iz Nove Gradiške: Među njima i desna ruka Vinka Grgića

Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 6. svibnja 2026., pred Županijskom sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv četvorke koju tereti u slučaju pogodovanja obrtnicima pri zakupu javnih površina tijekom održavanja novogradiškog Glazbenog ljeta.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, četvorka se tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Prema pisanju medija, optužnicom su obuhvaćeni voditeljica Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja Grada Nova Gradiška Danijela Jugović, direktorica Turističke zajednice Nove Gradiške Dinka Matijević te Viktorio Brdar, predsjednik Udruženja obrtnika Nove Gradiške i vlasnik kafića Grill Exit i Ljiljana Soch, vlasnica lokala Carpe Diem i salona vjenčanica Exclusive.

Uskok navodi da Jugović i Matijević terete da su, od 10. lipnja do 7. srpnja 2025., pogodovale Brdaru, inače članu turističkog vijeća, omogućivši mu zakup javne površine Grada unatoč neispunjavanju za to propisanih uvjeta.

Prema optužnici, Matijević je, znajući da Brdar nije pravodobno podnio zahtjev za zakup javne površine niti pribavio potvrdu o nepostojanju duga prema jedinici lokalne samouprave, zatražila od Danijele Jugović sastavljanje nagodbe o obročnoj otplati njegovog nepodmirenog duga u iznosu od 3830 eura s neistinitim datumom.

U optužnici se navodi da je Jugović na to pristala te sastavila dokumentaciju s neistinitim podacima, dok je Matijević neistinito evidentirala datum podnošenja zahtjeva i potom s Brdarom sklopila ugovor o zakupu javne površine za postavljanje terase.

Optužnicom se Matijević također tereti da je, na poticaj Ljiljane Soch, vlasnice obrta za organizaciju događaja, zlouporabila svoj položaj u vezi s javnim pozivom za davanje u zakup javne površine za ugostiteljsku djelatnost ponude pića prilikom održavanja ljetne manifestacije.

U optužnici se navodi da je Matijević nakon prihvata ponude Ljiljane Soch sa zakupninom od 3050 eura, suprotno uvjetima iz javnog poziva o početnoj cijeni zakupa od 3000 eura, sklopila ugovor o zakupu sa zakupninom od 2000 eura te potom odgađala ispostavu pripadajućeg računa.

Matijević je na taj način pribavila Ljiljani Soch protupravnu imovinsku korist od 1050 eura na štetu TZ Nove Gradiške,