USKOK podigao optužnicu protiv poduzetnika i odvjetnika zbog davanja mita od 60.000 eura

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskom sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv poduzetnika Željka Borisa Hubera i Tomislava Filipovića koji su dali 60.000 eura mita odvjetniku Anti Glamuzini radi osiguranja zajma od tri milijuna eura za Hubera.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da se trojac optužnicom tereti za kaznena djela davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju, dodajući da je istraga protiv njih pokrenuta 24. listopada prošle godine.

Prema optužnici, Huber i Glamuzina su uspostavili pregovore sa zaposlenicima jedne tvrtke radi ishođenja zajma od tri milijuna eura za potrebe poslovanja Huberove tvrtke i s njom povezanih poduzeća.

U Uskokovoj optužnici navodi se da je Glamuzina predočio Huberu da za 60.000 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma, na što je Huber pristao i predao Glamuzini traženi iznos.

Nakon toga je Glamuzina, znajući da Filipović na temelju svojih poznanstava kod djelatnika tvrtke zajmodavca može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s Filipovićem da će to učiniti.

U tu je svrhu Filipović zatražio i primio 30.000 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma, ističe Uskok u optužnici.

U Uskokovoj optužnici navodi se da su Glamuzina i Filipović zadržali po 30.000 eura svaki, nakon što je Huberova tvrtka 12. lipnja 2023. sklopila s drugim društvom ugovor o zajmu 2,4 milijuna eura.

Mediji su ranije izvijestili da su Huber i Glamuzina tijekom ispitivanja u Uskoku priznali davanje mita. Dodali su i da je kriminalističko istraživanje pokrenuto nakon što su Huberovi bivši poslovni partneri podnijeli kaznene prijave protiv njega, pa su istražitelji zatražili mjere tajnog nadzora te neko vrijeme prisluškivali Hubera.