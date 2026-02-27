Obavijesti

News

Komentari 0
TROJAC POD OPTUŽNICOM

USKOK podigao optužnicu protiv poduzetnika i odvjetnika zbog davanja mita od 60.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
USKOK podigao optužnicu protiv poduzetnika i odvjetnika zbog davanja mita od 60.000 eura
Foto: screenshot twitter/pixsel

Trojac s optužnicom tereti se za kaznena djela davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju, dodajući da je istraga protiv njih pokrenuta 24. listopada prošle godine

Admiral

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskom sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv poduzetnika Željka Borisa Hubera i Tomislava Filipovića koji su dali 60.000 eura mita odvjetniku Anti Glamuzini radi osiguranja zajma od tri milijuna eura za Hubera.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da se trojac optužnicom tereti za kaznena djela davanja i primanja mita u gospodarskom poslovanju, dodajući da je istraga protiv njih pokrenuta 24. listopada prošle godine.

Prema optužnici, Huber i Glamuzina su uspostavili pregovore sa zaposlenicima jedne tvrtke radi ishođenja zajma od tri milijuna eura za potrebe poslovanja Huberove tvrtke i s njom povezanih poduzeća.

U Uskokovoj optužnici navodi se da je Glamuzina predočio Huberu da za 60.000 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma, na što je Huber pristao i predao Glamuzini traženi iznos.

Nakon toga je Glamuzina, znajući da Filipović na temelju svojih poznanstava kod djelatnika tvrtke zajmodavca može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s Filipovićem da će to učiniti.

U tu je svrhu Filipović zatražio i primio 30.000 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma, ističe Uskok u optužnici.

U Uskokovoj optužnici navodi se da su Glamuzina i Filipović zadržali po 30.000 eura svaki, nakon što je Huberova tvrtka 12. lipnja 2023. sklopila s drugim društvom ugovor o zajmu 2,4 milijuna eura.

Mediji su ranije izvijestili da su Huber i Glamuzina tijekom ispitivanja u Uskoku priznali davanje mita. Dodali su i da je kriminalističko istraživanje pokrenuto nakon što su Huberovi bivši poslovni partneri podnijeli kaznene prijave protiv njega, pa su istražitelji zatražili mjere tajnog nadzora te neko vrijeme prisluškivali Hubera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...
DAN KAD SU OBJESILI ČARUGU

Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...

Krvavi ubojica i razbojnik Jovo Stanisavljević poznatiji kao Čaruga godinama je terorizirao Slavoniju. No, imao je i drugo lice. Bio je pravi kicoš i zavodnik. Ženama je bio neodoljiv...
A zdaj grem v šolo, ampak v deželi. Kolinda Grabar Kitarović na slovenskom doktoratu
ŽEĐ ZA ZNANJEM

A zdaj grem v šolo, ampak v deželi. Kolinda Grabar Kitarović na slovenskom doktoratu

Kolinda Grabar Kitarović prebacila je doktorat s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na Sveučilište Alma Mater Europaea u Mariboru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026