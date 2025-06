Uskok: 'Pokrenuli smo istragu protiv devetorice. Krijumčarili su i preprodavali razne droge'

Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave brodsko-posavske, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetorice hrvatskih državljana (2002., 2000., 2002, 2005., 1999., 2002., 2006., 1997., 2005.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Osnovano se sumnja da su se I. i II. okr., u razdoblju od 18. ožujka 2024. do 11. lipnja 2025. u Slavonskom Brodu, Županji, Zagrebu, Novoj Gradiški, Viškovcima i drugim mjestima u Hrvatskoj, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne koristi, udružili te povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i više drugih osoba s ciljem kontinuirane nabave, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina, marihuane i hašiša.

Radi realizacije tog plana I. okr. je s II. okr. i sa zasad nepoznatim osobama iz Zagreba kontinuirano dogovarao nabavu većih količina marihuane i hašiša, dok je II. okr. dogovarao nabavu većih količina kokaina i marihuane za I. okr. i za sebe. Sukladno navedenim dogovorima je I. okr. za prijevoz droge u Slavonski Brod angažirao V. okr., dok je II. okr. sam dovozio drogu na područje Županje i Slavonskog Broda ili je za to angažirao zasad nepoznate osobe.

Nakon što je droga dopremljena u Slavonski Brod i Županju, I. okr. je angažirao III. do VI. okr., a II. okr. je angažirao VII. do IX. okr. za preuzimanje, skrivanje i daljnju preprodaju droge. Tako je na opisani način I. okr. od II. okr. u više navrata radi daljnje preprodaje preuzeo najmanje 9 kilograma marihuane, a od zasad nepoznatih osoba još najmanje 3,5 kilograma marihuane te 293,44 grama hašiša. Nadalje je II. okr. preuzeo najmanje 100 grama kokaina te najmanje 11 kilograma marihuane. Navedenu drogu su zatim na području Slavonskog Broda, Viškovaca i Nove Gradiške, prema prethodnom dogovoru i prema uputama I. okr., skrivali, prepakiravali, prenosili i dalje preprodavali III. do VI. okr., dok su prema uputama II. okr., na području Županje i okolice to isto činili VII. do IX. okr. i druge zasad nepoznate osobe.

Dio novca pribavljenog preprodajom droge zadržavali su za sebe, dok su dio predavali I. okr., odnosno II. okr., čime su si pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 108.292,53 eura, koji iznos su sukladno njihovim ulogama međusobno podijelili.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv osmorice okrivljenika.'

O svemu se oglasila i Policijska uprava brodsko-posavska.

'Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave brodsko-posavske i policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), dovršili višemjesečno kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga', javljaju.

Kako navode, ovo kriminalističko istraživanje rezultiralo je uhićenjem devet osoba, od kojih su četiri osobe (u dobi od 23, 20, 26 i 22 godina) s područja Policijske uprave brodsko-posavske, jedna osoba (u dobi od 23 godine) s područja Policijske uprave osječko-baranjske i četiri osobe (u dobi od 28, 19, 25 i 19 godina) s područja Policijske uprave vukovarsko-srijemske.



Pritom su, na temelju naloga Županijskog suda u Osijeku, pretražene osobe, pokretne stvari (prijevozna sredstva), domovi i druge prostorije kojima se osumnjičeni koriste te su oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.



Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su 22-godišnjak s područja Slavonskog Broda i 25-godišnjak s područja Županje, od ožujka 2024. godine do lipnja ove godine, međusobno okupili i u zajedničko djelovanje povezali 23-godišnjaka, 20-godišnjaka, 19-godišnjaka, 28-godišnjaka, 26-godišnjaka, 22-godišnjaka i 19-godišnjaka s ciljem nabave, skladištenja i daljnje preprodaje droga kokain, marihuana i hašiš.



Sumnja se da su osumnjičeni navedenim kriminalnim radnjama ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 100 000,00 eura.

Dakle, navedeni se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela Zločinačko udruženje iz članka 328. Kaznenog zakona, te kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190. Kaznenog zakona, a u svezi članka 329. Kaznenog zakona.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je podnijeta kaznena prijava.