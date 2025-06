Mito, opremljanje kuće i auti: Uskok i policija objavili za što terete Škorića i ostale uhićene

Nakon jučerašnje Uskokove akcije u kojoj su uhićeni Josip Skorić (opet), Silvije Čamber, Anđelko Sčukanec i Darko Babić, zbog davanja i primanja mita te namještanja poslova, Uskok se oglasio priopćenjem.

Uskok vjeruje da je Anđelko Ščukanec Josipu Škoriću platio večeru od 4.000 eura u konobi u Momjanu za njega i društvo, avionsku kartu za Hong Kong za posinka, još jednu avionsku kartu za Berlin za Škorićevu prijateljicu, te mu je ponudio dio novca za kupnju Mercedesa GLC. Automobil je registriran na Škorićevog punca. Darko Babić je odobrio plaćanje spomenute večere fakultetskim novcem. Kako doznaje Jutarnji list, mito je bio za nabavku posebnog vozila za niveliranje cesta, odnosno "sustava za dinamičko mjerenje elastičnosti deformiranja kolnika pod opterećenjem", vrijednog oko 1,3 milijuna eura. Ščukanec je bio u kontaktu s prodajnim predstavnicima jedine dvije tvrtke koje takav stroj proizvode. Tu opet u priču ulazi i Darko Babić, predstojnik Zavoda Fakulteta prometnih znanosti na kojem je radio Ščukanec, koji je na Ščukanćev nagovor za Hrvatske ceste napravio prijedlog nabavke točno takvog stroja. Taj natječaj je poništen nakon prvog uhićenja Josipa Škorića.

Kad je u pitanju Silvijo Čamber, njemu je Ščukanec platio radove na kući i to 21.000 eura za kuhinju i 900 eura za limarske radove. Čamber je potom za Ščukanca namještao natječaje za izradu horizontalne signalizacije na određenim dionicama autocesta. Taj posao je trebao otići Chemosignalu i Pismoradu, no napravili su pogrešku, pa je posao dobila druga tvrtka. Na kraju je Čamber tu drugu tvrtku molio da uzme Ščukančev Chemosignal u podizvođača.

Priopćenje Uskoka pročitajte u nastavku

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1970., 1957., 1964., 1979.) i jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita, davanja mita, trgovanja utjecajem te zlouporabe položaja i ovlasti.

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 2023. do lipnja 2025. godine u Zagrebu, II. okr. - vlasnik V. okr. trgovačkog društva koje s Hrvatskim autocestama (HAC) ima uspostavljenu poslovnu suradnju u okviru koje obavlja radove kojih je naručitelj HAC, pri čemu HAC ima i zaključen Okvirni sporazum sa Zajednicom ponuditelja koja uključuje i V. okr. trgovačko društvo, od I. okr. - direktora Sektora za promet u HAC-u, tražio da u obavljanju svojih poslova te korištenjem autoriteta koji uživa na temelju svojih ovlasti i rukovodeće uloge u HAC-u, pogoduje V. okr. trgovačkom društvu. Zauzvrat mu je ponudio financiranje radova i opremanja kuće , što je I. okr. prihvatio. Tako je II. okr., u dogovoru s I. okr., od siječnja do studenoga 2024. godine za poslove koje su u kući I. okr. obavili djelatnici dvaju obrta u vrijednosti od najmanje 21.900,00 eura odobrio plaćanje na teret V. okr. trgovačkog društva.

Zauzvrat je I. okr, nakon što je u postupku javne nabave ponuda Zajednice ponuditelja, iako je bila najpovoljnija zbog tehničke pogreške morala biti odbijena zbog čega je za sklapanje pojedinačnog ugovora odabrano drugo trgovačko društvo, zatražio od direktora tog društva da na poslovima koje navedeno društvo obavlja za HAC kao podizvođača angažira V. okr. trgovačko društvo.

Također se osnovano sumnja da je, od 1. veljače do 21. kolovoza 2024. u Zagrebu, II. okr. kao vlasnik V. okr. trgovačkog društva te bivši predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu (dalje: FPZ) i počasni profesor na FPZ, od III. okr. - predsjednika Uprave Hrvatskih cesta (HC), tražio da u obavljanju svojih poslova pogoduje V. okr. trgovačkom društvu i s njim povezanim pravnim osobama. Zauzvrat mu je ponudio snositi troškove privatnih potreba III. okr. i njemu bliskih osoba, što je III. okr. prihvatio. Tako je II. okr., u dogovoru s III. okr., tijekom travnja i svibnja 2024. godine korištenjem autoriteta tražio od IV. okr., predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju na FPZ, da se troškovi ugostiteljskih usluga koje su koristili III. okr. i s njim povezane osobe u jednom restoranu u ukupnom iznosu od 3.911,90 eura podmire od strane FPZ, nakon čega je IV. okr. odobrio plaćanje navedenog iznosa od strane FPZ znajući da se ovi troškovi ne odnose na usluge korištene za potrebe FPZ koji je na taj način oštećen za navedeni iznos. Nadalje je III. okr. tijekom svibnja 2024. godine, na teret V. okr. trgovačkog društva podmirio troškove smještaja III. okr. u jednom hotelu u Rovinju u iznosu od 997,90 eura. Jednako tako je tijekom lipnja i srpnja 2024. godine osigurao zrakoplovne karte bez naplate za osobe bliske III. okr. u vrijednosti od ukupno 2.424,26 eura. Osim toga je, tijekom srpnja 2024. godine, dogovorio kupoprodaju osobnog automobila rođaku III. okr. uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio kupoprodajne cijene u iznosu od 40.899,79 eura.

Sukladno prethodnom dogovoru s II. okr. je III. okr., poduzeo radnje s ciljem da HAC nabavi jedan sustav vezano za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, a da se potom poslovi na navedenom sustavu osiguraju fizičkim i pravnim osobama povezanim s II. okr. i V. okr. trgovačkim društvom. Zatim je Uprava HC-a, pod predsjedanjem III. okr., odobrila uvrštavanje spomenutog sustava u Plan nabave, nakon čega je pokrenut postupak javne nabave. Međutim, nakon što je III. okr. podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave odlukom uprave je ta nabava obustavljena.

Sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela V. okr. trgovačko društvo sumnjiči se za kazneno djelo davanja mita.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika.

Priopćenje policije prenosimo u nastavku

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Rijeka, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad šest osoba (61, 67, 47, 48, 52, 48) i trgovačkim društvom iz Zagreba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela davanja mita, primanja mita, trgovanja utjecajem te zlouporabe položaja i ovlasti.



Sumnja da je 68-godišnjak kao vlasnik trgovačkog društva iz Zagreba, koje s trgovačkim društvom u vlasništvu RH ima uspostavljenu poslovnu suradnju, od siječnja 2023. do lipnja 2025. godine u Zagrebu od 55-godišnjaka (direktora u trgovačkom društvu u vlasništvu države) koji je zadužen za natječaje za javnu nabavu i ostale poslove oko izvođenja radova, tražio da u obavljanju svojih poslova te korištenjem autoriteta koji uživa na temelju svojih ovlasti i rukovodeće uloge u trgovačkom društvu postupa s ciljem pogodovanja trgovačkom društvu iz Zagreba, a zauzvrat mu ponudio financiranje radova i opremanja kuće 55-godišnjaka, a što je on i prihvatio.



Tako je 68-godišnjak u dogovoru s 55-godišnjakom odobrio plaćanje radova i opremanja kuće 55-godišnjaka u ukupnoj vrijednosti od 21.900,00 EUR na račun trgovačkog društva iz Zagreba. Nadalje, sumnja se da je 55-godišnjak, nakon što je u postupku javne nabave ponuda zajednice ponuditelja, iako najpovoljnija, zbog tehničke pogreške morala biti odbijena, a za sklapanje pojedinačnog ugovora odabrano je trgovačko društvo, zatražio direktora tog trgovačkog društva da za podizvođača angažira osumnjičeno trgovačko društvo iz Zagreba.



Sumnja se i da je 68-godišnjak od veljače 2024. do kolovoza 2024. u Zagrebu, kao vlasnik trgovačkog društva iz Zagreba te kao bivši predstojnik i počasni profesor na fakultetu u Zagrebu, od 61-godišnjaka tražio da u obavljanju svojih poslova pogoduje 68-godišnjaku i s njim povezanim trgovačkim društvima, a zauzvrat mu je ponudio snositi troškove privatnih potreba i njemu bliskih osoba, a što je 61-godišnjak prihvatio.





Tako je 68-godišnjak, u dogovoru sa 61-godišnjakom, tijekom travnja i svibnja 2024. godine korištenjem autoriteta kojeg uživa tražio od 46-godišnjaka (predstojnika zavoda na fakultetu) da se troškovi ugostiteljskih usluga koje su koristili 61-godišnjak i s njim povezane osobe podmire na trošak fakulteta, iako je bio svjestan da se troškovi ne odnose na usluge korištene za potrebe fakulteta, čime je fakultet oštetio za iznos od 3.911,90 EUR. Ujedno mu je putem svog trgovačkog društva platio smještaj u hotelu u iznosu od 997,90 EUR, a za dvije osobe povezane sa 61-godišnjakom osigurao zrakoplovne karte u vrijednosti 1.137,00 EUR te 1.287,26 EUR. Osim toga je obećao je podmiriti dio kupoprodajne cijene u iznosu od 40.899,79 EUR za osobni automobil člana obitelji 61-godišnjaka.



Osumnjičeni 61-godišnjak je, sukladno dogovoru sa 68-godišnjakom, poduzeo radnje s ciljem da državno poduzeće nabavi jedan sustav, a da se potom poslovi na tom sustavu osiguraju trgovačkim društvima povezanim sa 68-godišnjakom. Također, 61-godišnjak je zadužio dva rukovoditelja da operativno provedu pripremu za postupak javne nabave sustava prema dogovoru i uputama 68-godišnjaka, a što su oni i učinili, dok je uprava pod predsjedanjem 61-godišnjaka navedeno odobrila te je temeljem toga pokrenut postupak javne nabave. Nakon ostavke 61-godišnjaka na mjestu predsjednika uprave državnog poduzeća, predmet nabave je obustavljen u rujnu 2024. godine.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičene osobe predali pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta su podnijeli kaznenu prijavu.