Uskok pokrenuo istragu protiv Keruma i ostalih! Objavili su detalje dugogodišnje muljaže

Danas je dan 'D' za Željka Keruma. Nakon uhićenja u četvrtak ujutro u Veloj Luci bivši splitski gradonačelnik završio je u lisicama nakon cjelodnevne policijske i pravosudne akcije koja je jučer potresla Split i Kaštela.

Uz njega su Uskokovoj akciji uhićeni i predsjednik Splitskog saveza športova Andrija Polić te Kerumov nećak Igor Sapunar. Tomislav Režić, direktor tvrtke Lazine i bivši direktor tvrtke Moj amarket koja je vlasnik spornog zemljišta, na kraju nije osumnjičen u ovoj akciji. Prvi je jučer ispitan i pušten na slobodu jer su istražitelji zaključili da nije on stvarni upravitelj tvrtke, nego Kerum.

O svemu se danas oglasio i sam Uskok. Oni su protiv trojice okrivljenika pokrenuli istragu zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlasti te poticanje na isto.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao II. okr. i trgovačkom društvu koje je u stvarnom vlasništvu II. okrivljenika, u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Naime, II. okr., kao naručitelj i voditelj građevinskih radova izgradnje zgrada i objekata na katastarskoj čestici na kojoj je upisano vlasništvo trgovačkog društva kojeg je II. okr. stvarni vlasnik, a od 16. ožujka 2020. i zakonski zastupnik, i III. okr., kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkih društva u stvarnom vlasništvu II. okrivljenika, a ujedno i nećak II. okr., su od I. okr. zatražili da im, povodom zahtjeva iz listopada 2017. te dopune tog zahtjeva iz veljače 2019., koje je podnijelo trgovačko društvo upisano kao vlasnik te katastarske čestice, izda rješenje kojim se ozakonjuju zgrade i objekti koji su nezakonito izgrađeni nakon lipnja 2011.

Zatim je I. okr., iako je znao da nema zakonskih uvjeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju te da pojedine zgrade za koje traže ozakonjenje uopće nisu vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011., dok neke nisu vidljive u obujmu i površini kako je to prikazano u geodetskom i arhitektonskom snimku izvedenog stanja dostavljenima uz zahtjev za ozakonjenje, proveo upravni postupak u kojem je iskazao neistinite činjenice.

Tako je I. okr. najprije 30. kolovoza 2022. sačinio službenu bilješku u kojoj je neistinito naveo da je uvidom u navedenu ortofoto kartu iz 2011. utvrdio da su na spomenutoj katastarskoj čestici evidentirane nezakonito izgrađene zgrade i pomoćne građevine čije se ozakonjenje traži. Međutim, uz bilješku je umjesto ortofoto karte iz 2011. priložio ortofoto kartu iz 2017. na kojoj su vidljive izgrađene zgrade prikazane u geodetskom i arhitektonskom snimku priloženima zahtjevu.

Nakon toga je I. okr. sastavio zapisnik u kojem je naveo da veličina, stupanj završenosti te namjena prikazanih zgrada i objekata na toj katastarskoj čestici odgovara stanju utvrđenom očevidom te potom 26. siječnja 2023. donio rješenje kojim je ozakonio ukupno pet zgrada, od kojih tri poslovne namjene, a dvije u funkciji osnovne zgrade, uz bazen i pripadajuću strojarnicu, ukupne bruto površine 1.965,65 metara četvornih.

Na opisani način je I. okr. nezakonito omogućio II. okr. i trgovačkom društvu u njegovom stvarnom vlasništvu izgradnju građevina znatno veće građevinske bruto površine od onih koje su izgrađene do 21. lipnja 2011. te da umjesto nepostojećih i dijela srušenih građevina izgrade nove zgrade u poljoprivrednoj zoni izvan urbane zone Generalnog urbanističkog plana Kaštela, gdje takva gradnja uopće nije dozvoljena.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove.

O čemu je zapravo riječ?

Akcija se povezuje s aferom "Pršut", odnosno s Kerumovim nekretninama i objektima u Kaštelima. Uz Keruma se u cijelom slučaju spominju Sapunar i Polić, koji je u vrijeme legalizacije Kerumovih objekata radio u kaštelanskoj gradskoj upravi.

Kako je pisao novinar Telegrama Denis Mahmutović, afera se odnosi na gradnju i naknadnu legalizaciju restorana, kapelice, bazena, strojarnice i drugih objekata na Kerumovu imanju u Kaštelima.

Istražitelji su Kerumovu obiteljsku kuću na splitskim Mejama pretražili u četvrtak prijepodne, nakon čega su s Kerumom otišli na lokaciju OPG-a Kerum u Kaštelima. Ispitan je u kasnim večernjim satima, iznosio je obranu i sve negirao.