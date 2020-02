Uskok: 'Pozlatio' si pašnjake, uzimao mito. Ukratko, lagao si

Vjerujete li vi meni i papirima ili onome što mještani pričaju? Molim vas da insinuacijama ne vrijeđate mene i moju obitelj.

Poručivao nam je to u lipnju prošle godine tadašnji HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević.

Naime, 24sata su tad otkrila ugovore prema kojima je Kuščevićeva supruga jeftino kupila poljoprivredno zemljište, a zatim ga je Općina prenamijenila i na njemu niču tri vile. Ministar je negirao bilo kakvo pogodovanje sebi i u tom slučaju, ali i u ostalima koje su mediji otkrivali.

Sad je Uskok pročešljao pet slučajeva i utvrdio da su mediji itekako bili u pravu, a da Kuščević nije govorio istinu. Zato je i ponovno zatraženo skidanje imuniteta Kuščeviću. Jer on je uvaženi saborski zastupnik vladajuće stranke, s prosječnom plaćom od 15.500 kn, iako je izgubio ministarsku fotelju.

Istraga je već otvorena u dva slučaja, Lovru sumnjiče za zlouporabu položaja jer si je kao općinski načelnik prije četiri godine progurao izmjene prostornog plana kojim je omogućeno da štala na njegovu poljoprivrednom zemljištu postane stambena zona. Sagradio je zatim kuću, u kojoj boravi, a vilu preko puta u Nerežišću skupo iznajmljuju turistima. Pogodovao je i šogoru Ivici Žuviću da dobije stan POS-a iako na njega nije imao pravo.

I od nova tri slučaja dva se odnose na njegov načelnički mandat u općini Nerežišće na Braču, a treći je njegova “uspješna” poduzetnička karijera. Prema nalazu Uskoka, ispada da je većina onog što je Kuščević napravio u životu bilo protivno zakonu. Ali godinama nitko to nije kontrolirao. Sve bi i danas ostalo skriveno da Kuščević nije postao ministar. Potpuni je apsurd da je Lovro Kuščević kao ministar krojio novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa iako je on sam, prema Uskoku, u više navrata bio u sukobu interesa. I ne samo to. Ako bi mu se utvrdilo sve što mu se stavlja na dušu, mogao bi dobiti i višegodišnju zatvorsku kaznu. Ali sve tek treba doći do suda.

Što se tiče prenamjene zemljišta supruzi prije devet godina, Lovro Kuščević je tvrdio da se kao načelnik općine izuzeo iz odlučivanja. Ali Uskokovi istražitelji su utvrdili suprotno. Upravo je načelnik Kuščević uvjeravao sumještane da će njihovo zemljište ostati u poljoprivrednoj zoni. A zatim ga je njegova supruga Zorana kupovala: ukupno više od 4500 kvadrata. A za njih je platila tek 60.000 kuna. Kako su utvrdili istražitelji, Kuščević je pripremio sve stručne podloge kojim će zemljište biti prenamijenjeno i one su ušle u plan. Tek tad se Lovro formalno izuzeo, ali njegov zamjenik Svemir Obilinović itekako je znao što treba odraditi.

Zemljište je prenamijenjeno, a supruga je 2000 kvadrata prodala za 1,5 milijuna kuna. Na njima sad niču tri vile i bit će spremne već za ovu sezonu. Uskok smatra da su se okoristili za 3,3 milijuna kuna na cijeloj prenamjeni.

Nevjerojatan je i drugi slučaj. Kuščević u imovinskoj kartici nije imao upisanu kuću u predivnoj uvali Grška. Tvrdio je da to nije njegova kuća nego šogorova. Zbog toga je sad i šogor Ivica Žuvić pod istragom. Kako su opisali istražitelji, zemljište od 518 kvadrata na kojem je kuća Kuščeviću je dao poduzetnik Ante Marinović, vlasnik tvrtke Export-grof. Marinović je vlasnik okolnog zemljišta, a nije mogao dobiti mogućnost objekata za OPG. Kad je dao parcelu kao mito, Kuščević je izmijenio plan. Istražitelji su utvrdili i da nekretnina samo formalno glasi na šogora. Inače, jedan građevinar koji je gradio tu kuću tvrdio je da ga je plaćao Kuščević, ali to nam, kad smo ga nazvali, nije htio potvrditi.

- Vlasnik je onaj tko je u upisan u zemljišnim knjigama. Ja nemam ništa s tim - tvrdio je lani Kuščević.

Treći slučaj odnosi se na ono što je Kuščevićev otac opisao kao potez života svog sina, kojim je osigurao početni kapital za daljnje nekretnine i bogatstvo. Sad ga Uskok tereti za tu rabotu. Kuščević je imao tvrtku Kuščević d.o.o. Kad je zapala u probleme, Lovro je kupio od nje poslovni prostor za 1,1 milijun kuna. Kasnije ga je prodao za 2,5 milijuna kuna. Uskok kaže da čak nije otplatio ni kredit za koji se obvezao. Terete ga da je izvukao jeftino imovinu iz tvrtke u svoje vlasništvo i tako, uz osobnu zaradu 1,4 milijuna, oštetio sve one kojima je tvrtka ostala dužna. Dakle, Lovro se nije obogatio prodajom gaća i ulja.

Jako se naljutio na naslovnice

24sata su otkrila sve detalje o prenamjeni pašnjaka supruzi i upozorila na bogaćenje obitelji tom zlouporabom položaja. Lovro nas je prozvao da mu vrijeđamo obitelj insinuacijama.