Uskok proširio istragu u aferi Jankomir: Bivši je ravnatelj dobio mito i uređenje stana

Uskok je proširio istragu protiv još dvojice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita u aferi Jankomir. Uskok je 21. studenog uhitio osmero ljudi malverzacije u klinici Sveti Ivan u Jankomiru.

Među uhićenima je tada bio bivši ravnatelj klinike Sveti Ivan u Jankomiru, glavna sestra, dvojica poduzetnika i još troje.

U nastavku donosimo priopćenje oko proširenja istrage:

- Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od kraja 2022. do 29. listopada 2025. u Zagrebu i Velikoj Gorici, I. okr. - ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan (dalje Klinika), dogovorio s II. okr. - osnivačem i direktorom IX., X. i XI. okr. trgovačkog društva da mu II. okr. na ime nezakonite nagrade opremi stan u Zagrebu i preda značajan novčani iznos, kako bi I. okr. protivno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Klinike provodio postupke nabave robe i radova za potrebe Klinike kao javnog naručitelja - navodi Uskok pa dodaju:

- To su učinili na način da osigura dobivanje poslova okrivljenim društvima i drugim društvima povezanim s II. okr. te da u okviru tako ugovorenih poslova nalaže plaćanja znajući da fakturirani radovi nisu izvedeni, nisu izvedeni u prikazanim količinama ili da se radi o višestruko ugovorenim i plaćenim radovima, a što je I. okr. zajedno s drugim okrivljenicima realizirao i tako okrivljenim društvima omogućio stjecanje protupravne imovinske koristi na štetu Klinike.

- Sukladno dogovoru je II. okr., na ime nezakonite nagrade, I. okr. opremio stan u Zagrebu u vrijednosti od najmanje 76.938,41 eura te mu u gotovini predao iznos od najmanje 35.000,00 eura.