USKOK u akciji! Bivši načelnik Višnjana potpisivao ugovore sa samim sobom, davao popuste...

USKOK je pokrenuo istragu protiv bivšeg načelnika Općine Višnjan, Angela Matticha (53), zbog sumnje da je, dok je vodio Općinu, istodobno kao privatni obrtnik sam sebi prodavao zemljište, dogovarao poslove i potpisivao ugovore i to sve na štetu Općine.

Prema sumnjama istražitelja, načelnik je između 2010. i 2021. godine osmislio plan kojim je preko svog obrta kupio zemljište od Općine koju je vodio, i to bez uplate jamčevine. Nakon što je kao načelnik prihvatio ponudu svog vlastitog obrta, potpisao je ugovor o kupnji i pravu građenja na parceli vrijednoj više od 640 tisuća kuna.

No, kako navodi USKOK, nije imao ni namjeru platiti sve obveze, do 2020. uplatio je tek manji dio, oko 80 tisuća kuna. Kad su rokovi istekli, ponovno je, kao načelnik, predložio odgodu i dobio “odobrenje” da se sve prolongira dok Općina ne ukloni dalekovod s parcele. Drugim riječima, načelnik je sam sa sobom potpisao aneks ugovora, čime je osigurao da i dalje zadrži staru cijenu iz 2010. godine i odgodi plaćanje za još nekoliko godina.

Uskok procjenjuje da je Općinu oštetio za najmanje 44 tisuće eura, a sebi osigurao imovinsku korist u istom iznosu.

Ali to nije sve, istražitelji tvrde da je načelnik i bez suglasnosti općinskog vijeća ugovarao izgradnju prilaza i skretnica, čak i bez građevinske dozvole. Usput je, kažu, iskoristio radove kako bi uredio i prilaz zemljištu koje je kupio – sam od sebe.

Potpisao je i ugovor o zamjeni zemljišta između Općine i samog sebe, i time si “poklonio” još jednu parcelu. Ukupno, prema procjeni tužitelja, sebi je pribavio više od 6.000 eura protupravne koristi, dok je Općinu oštetio višestruko više.