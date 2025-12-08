USKOK U AKCIJI! Uhićenja u Osijeku i Tenji: Razbijena banda za drogu i pranje novca...

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Kako doznajemo, trojac je uhićen zbog nabave i prodaje tone trave u Hrvatskoj.

Novac od prodaje, kako se sumnja, su prali kroz ulaganja, među ostalim u kriptovalute i nekretnine.

"Navedene radnje provode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca", izvijestio je USKOK. Uz to, navodi kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.