Zločinačka mreža

USKOK U AKCIJI! Uhićenja u Osijeku i Tenji: Razbijena banda za drogu i pranje novca...

USKOK U AKCIJI! Uhićenja u Osijeku i Tenji: Razbijena banda za drogu i pranje novca...
Uhićenja su na području Osijeka i Tenje zbog sumnje na kriminalitet droga i pranje novca...

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. 

Kako doznajemo, trojac je uhićen zbog nabave i prodaje tone trave u Hrvatskoj. 

Novac od prodaje, kako se sumnja, su prali kroz ulaganja, među ostalim u kriptovalute i nekretnine.

"Navedene radnje provode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca", izvijestio je USKOK. Uz to, navodi kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

