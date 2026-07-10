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AKCIJA U PETAK

USKOK u Bujama: Više uhićenih zbog sumnje na korupciju. Evo o čemu se radi, doznajemo detalje

Piše Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
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USKOK u Bujama: Više uhićenih zbog sumnje na korupciju. Evo o čemu se radi, doznajemo detalje
Foto: 24sata
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Kako je priopćio USKOK, radnje provodi PNUSKOK, a obuhvaćeno je više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela

Po nalogu USKOK-a u petak su na području Grada Buja u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Kako je priopćio USKOK, radnje provodi PNUSKOK, a obuhvaćeno je više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

24sata neslužbeno doznaje da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena pročelnica Grada Buja Jelena Perossa. Za sad naši izvori ne spominju Milu Kekina, pjevača Hladnog piva i supruga saborske zastupnice Ivane Kekin, koji je tad također priveden i ispitan, pa pušten.

Kako neslužbeno doznajemo, istraga je navodno usmjerena na ured gradonačelnika i IDS-ov og gradonačelnika Buja Fabrizia Vižintina. Njemu je dom navodno pretražen u svibnju. 

Iako je ovo proširenje istrage u slučaju Jelene Perosse, ona, kako doznajemo, nije među uhićenima. Svi uhićeni bit će ispitani u riječkom Odsjeku USKOK-a. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o tome pravodobno obavijestiti javnost.

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Komentari 32
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