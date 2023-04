USKOK u međunarodnoj akciji razbio lanac krijumčara droge: Hrvati prevozili i dilali kokain

USKOK je, nakon provedene istrage u kojoj su dokazi pribavljeni i u suradnji s nadležnim tijelima Francuske, Srbije, Austrije, Španjolske, Ekvadora, Italije, Grčke i Njemačke te uz izniman angažman Eurojusta, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Čileu i Interpola, podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana (1971., 1986., 1976., 1980., 1969., 1974., 1986., 1984.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, teškog ubojstva, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema optužnici, prvookrivljenog se tereti da je najkasnije od studenoga 2019. godine do 13. travnja 2022. u Hrvatskoj, Belgiji, Španjolskoj, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Italiji, Kolumbiji i Ekvadoru povezao petoricu muškaraca te niz drugih ljudi koji su u svrhu zarade nabavljali, prevozili i preprodavali kokain na ilegalnom tržištu.

Za osmišljavanje cjelokupnog plana krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike prema Europi bio je zadužen prvookrivljeni koji je osobama koje je povezao u zajedničko djelovanje davao upute i instrukcije, nabavljao kokain, nadzirao njegov transport i iskrcaj, odobravao njegovu prodaju i cijenu prodaje, kao i način isplate te je organizirao izvlačenje kokaina iz kontejnera dopremljenih na hrvatski teritorij.

- Jedan od okrivljenika je u međuvremenu preminuo, a on je bio zadužen za izravne kontakte s dobavljačima droge, kao i za određivanje mjesta i vremena ubacivanja droge u izabrani kontejner koji je bila obvezna i pratiti na putu. U okviru plana, II. okr. je bio zadužen za organizaciju i financiranje ukrcaja kokaina u prijevozno sredstvo, kao i za nadzor nad transportom kontejnera, IV. okr. za koordiniranje radnji i osoba na terenu po uputama I. okr., kao i za isplatu sudionika, preuzimanje droge izvučene iz kontejnera u Pločama te njen prijevoz do Zagreba i daljnje raspačavanje u Hrvatskoj, V. okr. za preuzimanje droge izvučene iz kontejnera u Pločama i njen prijevoz do Zagreba, VI. okr. za prihvat kontejnera po dolasku u iskrcajnu luku Ploče, njegovu opservaciju te organiziranje izvlačenja droge, a VII. okr. za pozicioniranje kontejnera po njegovu iskrcaju u luci Ploče na mjesto gdje izostaje video nadzor i na razinu na kojoj je moguće pristupiti mu te u slučaju potrebe i za njegovo skladištenje do prijevoza u Zagreb - stoji u izvješću USKOK-a.

Okrivljenici su u Hrvatsku i druge zemlje članice Europske unije prokrijumčarili najmanje 609 kilograma kokaina u vrijednosti većoj od 16,4 milijuna eura, koji su potom i preprodali.

Prvookrivljeni i još jedan pomagač iz Srbije organizirali su atentat na pomagača iz Ekvadora jer je, mimo njihove dozvole, osujetio kontakt s dobavljačima u Ekvadoru. Žrtva je upucana iz nekoliko hitaca, ali nije preminuo već je prevezen u bolnicu pa je dvojac potplatio još dvije osobe da ga pokušaju likvidirati dok je u bolnici. Ni to nije uspjelo, a žrtva je nakon puštanja iz bolnice podlegla ozljedama.

- Osim toga, II. okr. je od točno neutvrđenog dana tijekom 2019. godine pa do 12. travnja 2022. u Hrvatskoj, BiH te Francuskoj, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom, prijenosom preko državne granice i kroz teritorij država članica EU, te daljnjom prodajom većih količina oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava, povezao u zajedničko djelovanje VIII. okr. i više drugih osoba. Pritom je VIII. okr. bio zadužen za preuzimanje oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava u BiH, od osobe zadužene za pribavljanje potrebnog oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava, sve po narudžbi II. okr. i povremeno još jedne osobe, a koji su obojica bili zaduženi i za financiranje same nabave. Kupce oružja, eksploziva i eksplozivnih naprava pronalazio je II. okr., a među njima i osobu iz Francuske zaduženu da preproda preuzeto oružje, eksploziv i eksplozivne naprave. Tako su u više navrata okrivljenici iz BiH do Francuske prevezli 38 automatskih pušaka, 119 granata, 2,4 kilograma plastičnog eksploziva, pet pištolja, jednu pušku, streljivo i detonatore koje su prodali za najmanje 164.500,00 eura, dok je II. okr. preuzeo na isti način pribavljeno neidentificirano oružje s prigušivačem, jednu automatsku pušku, tri pištolja, streljivo te kilogram plastičnog eksploziva s upaljačima. Novac dobiven prodajom oružja podijelili su s II. okr. i osobom koja je sufinancirala preprodaju - navodi se u priopćenju USKOK-a.

Nadalje se III. okr. tereti da je u veljači 2021. godine organizirao izvlačenje 65 kilograma kokaina iz kontejnera dopremljenog u luku Ploče. No, III. okr. i osobe koje je za to angažirao nisu našle kokain jer ga je ranije zaplijenila policija u Turskoj. S ciljem izvlačenja 430 kilograma kokaina iz kontejnera pristiglog u luku Rijeka, III. okr. je angažirao iste osobe, no budući da je u međuvremenu shvatio kako je obavijest o zalutaloj pošiljci dana većem broju osoba, odustao je od angažmana svoje grupacije zbog rizika da ne budu otkriveni.

Također se III. okr. tereti da je, na adresi svog neprijavljenog prebivališta u Srimi, držao poluautomatski prepravljeni signalno-startno-plinski pištolj, dva prigušivača i streljivo.

