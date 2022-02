Na pet godina zatvora osuđen je Goran Bebić (42), zbog krijumčarenja preko 56 kilograma kokaina vrijednog najmanje 50 milijuna kuna!

Bebić je treći član zločinačkog udruženja koje je švercalo kokain iz Južne Amerike u Hrvatsku preko Luke Ploče – istina, on je ujedno i najmanje bitan 'kotačić' u cijeloj priči – dok su Oliver Čokara (48) i Anđelko Oršulić (36) već osuđeni nakon priznanja krivnje te nagodbe s Uskokom prošle godine.

Sva trojica uhićeni su početkom ožujka prošle godine dok su vadili kokain iz skrivenog 'boksa' u rashladnm kontejneru s bananama koji je stigao u skladište tvrtke Frigo Bonsai. Firma, inače u vlasništvu obitelji Katarine Ujdur, nekadašnje metkovske gradonačelnice, nema veze s kokainom; jednostavno su ih kriminalci ocijenili kao 'najpogodnijima' jer kao dio svog trgovanja često uvoze banane iz Ekvadora pa im je bili najlakše ubaciti kokain u neku od redovitih kontejnerskih pošiljki.

Bebić je djelomično priznao krivnju, no inzistirao je na tome da nije imao pojma kako je u pitanju droga...

'Jasno nam je i logično je da negirate taj dio. Međutim, zašto bi vam netko davao deset tisuća eura, a to je veliki novac, da mu nešto izvadite iz kontejnera ako to nije droga? Još se taj posao odvija u 23,30 sati, dobijete torbe, bušilice, voki-toki, morate ući u skladište druge firme, a onda ste i uhićeni dok ste prebacivali kokain iz kontejnera u torbe. To da vi niste znali gdje i zašto idete, to van narodski rečeno ne drži vodu...' - kazao je u kratkom obrazloženju sudac na splitskom Županijskom sudu Dinko Mešin, dodajući kako je kazna (mogao je dobiti od tri do 15 godina zatvora) odmjerena imajući u vidu raniju neosuđivanost, obiteljske prilike, djelomično priznanje, ali i otegotne okolnosti poput velike količine droge iznimne čistoće (preko 80 posto) te raširenost ovakvih djela. Jer Čokarina skupina je 'pala' u jednoj od nekoliko akcija u posljednjih godinu i pol dana tijekom kojih su pronađene veće količine kokaina koje su i druge bande krijumčarile kroz Luku Ploče...

Čokara je kao organizator koji se nagodio s Uskokom dobio šest i pol godina zatvora te novčanu kaznu od 1,5 milijuna kuna, a Oršulić je prije nekoliko mjeseci pravomoćnom presudom osuđen na pet godina iza rešetaka te 400 tisuća kuna kazne.

'Mjesec dana prije događaja javio mi se poznanik iz Švicarske i ponudio posao u kojem bi mogao zaraditi. Znao je da sam u financijskim problemima jer mi je supruga vlasnica malog obiteljskog hotela opterećenog kreditima koji zbog situacije s Covidom-19 jako slabo posluje. Rekao mi je da će u Metković stići kontejner s 50 kilograma kokaina i ja sam trebao drogu izvaditi te prebaciti do Zadra.' - dio je Čokarina priznanja.

Tvrdi kako je za taj 'poslić' trebao dobiti 50 tisuća eura. Autom je došao u Metković iz Zagreba kada mu je javljeno za kontejner, a za prebacivanje droge u torbe angažirao je Oršulića i Bebića. 'Sada smatram da sam napravio najveću glupost u životu, upropastio sam živote svoje djece i supruge, svoj život.' - pokajao je Čokara tada, koji ipak nije mogao odati ime osobe koja ga je angažirala u strahu za svoj život i živote cijele obitelji.