USKOK u novoj akciji: Uhitili više ljudi u Zagrebu i Karlovcu, 'pali' ilegalni trgovci duhanom

USKOK je pokrenuo novu akciju protiv osumnjičenih za ilegalne poslove s duhanom. Po nalogu tužiteljstva, Policijska uprava karlovačka provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba i Karlovca. Na meti istražitelja nalazi se više osoba za koje se sumnja da su bile dio zločinačkog udruženja povezanog s nedozvoljenom trgovinom duhanom

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, stoji u priopćenju.