zlouporaba položaja i ovlasti

USKOK upao u Jelenje: Načelnik muljao s komunalcima, istražuju ga zbog lažnih papira

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Uskok je u petak, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv načelnika Općine Jelenje Roberta Marčelje (PGS-SDP) zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet, objavilo kako sumnja da je, od studenoga 2020. do travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao jedini član skupštine i načelnik općine, Marčelja poduzeo radnje kako bi jednoj osobi onemogućio naplatu pravomoćnog potraživanja od preko 213.000 kuna (oko 28.000 eura) s pripadajućim kamatama od komunalnog društva u vlasništvu općine.

Istražitelji sumnjaju da je prije podnošenja zahtjeva za naplatu FINA-i, načelnik inicirao osnivanje novog komunalnog društva, tvrdeći vijećnicima kako je to potrebno zbog neometanog pružanja usluga te potom Trgovačkom sudu kao predstavnik općine izdao lažnu izjavu o nepostojanju dugovanja, iako je znao za postojeće obveze.

COVID POTVRDE Cetinski na sudu: Optužili su ga zbog kupovine COVID potvrde
Cetinski na sudu: Optužili su ga zbog kupovine COVID potvrde

Nakon osnivanja druge komunalne tvrtke, općinsko vijeće mijenja odluku o komunalnim djelatnostima te se poslovanje i imovina prvog društva prenose na novoosnovano, a početno društvo biva izbrisano iz sudskog registra nakon provedenog stečaja.

„Na opisani način okrivljenik je, koristeći se dvostrukom ulogom općinskog načelnika i jedinog člana skupštine dvaju društava, jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja koja je ostvarila prema prvom društvu i tako joj prouzročio štetu u iznosu od najmanje 28.397 eura uvećanom za pripadajuće zatezne kamate”, objavio je Uskok.

