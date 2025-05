Uskoku rekao da nije jeo i pio sa Zulimom, na sudu to negirao: 'Bio sam u afektu i imao tremu'

Ne znam zašto sam na ispitivanju u Uskoku rekao da nikad nisam išao na ručkove i domjenke na koje je pozivao načelnik općine Vinko Zulim. Jesam, išao sam kad sam mogao, nije to bilo često. kad sam davao svoj iskaz bio sam pod afektom, nisam baš imao kontakta sa sudom, imao sam neku tremu, svjedočio je Vinko Barada na suđenju Vinku Zulimu na Županijskom sudu u Zagrebu.

Bivšeg načelnika općine Seget terete da je od prosinca 2016. do prosinca 2018. godine na račun općine pojeo i popio nešto manje od 41.000 eura. Ukupno se na račun općine gostio 90 puta. Za 2017. i 2028. godinu Državni ured za reviziju nije radio reviziju troškova općine o čemu je Uskok u spis dostavio dokaz.

Na ispitivanju u Uskoku svjedok je kazao da su to uvijek bila "neformalna druženja bez ikakva povoda isključivo zbog održavanja prijateljstva".

- Možda sam to laički rekao. Tad sam smatrao da su to privatna druženja jer se nisu donosile neke odluke, ali pričali smo i o općini, općinskim problemima... - pojašnjavao je Barada, koji je do 2018. bio član Povjerenstva za status i poslovnik i općinski vijećnik.

Nije se mogao sjetiti od koje je godine član, ni koliko je članova imalo povjerenstvo.

- Sjednice su se održavale u prostorima općine te se vodio zapisnik. Došao bi načelnik, pročelnici... Bile su sjednice možda dva-tri puta mjesečno. Obično bi poslije išli na neku zakusku u Frenkie, Astoriju, Joke, više kafića je bilo - prisjećao se Barada.

Na pitanje suca je li to bilo službeno, svjedok je odgovorio da je.

- Pričali smo o općini, što smo dobro napravili. Ne znam tko je podmirivao račun, mislio sam da je stranka. Ja nikad ništa nisam plaćao - rekao je svjedok.

Sudac ga je pitao ima li i danas tremu, a Barada je rekao da nema, ali mu nije ugodno.

Na raspravi u utorak svjedočio je i Mario Piteša, član Povjerenstva za razvitak Zagore.

- Bio sam član u dva mandata, imali smo sastanke kad se dogovorimo, jedanput, dvaput mjesečno, kako tko stigne. Na sjednicama su bili mi iz Povjerenstva, načelnik i pročelnik. Uglavnom su bili obojica ili barem jedan. Nakon Povjerenstva većinom bi išli na domjenak, u restoran. To nije moralo biti vezano uz sam dan sjednice, moglo je to biti koji dan prije ili poslije - pojašnjavao je Piteša, dodajući da je račun vjerojatno podmirivala općina.

Zulimova branitelja Ivana Stanića zanimalo je jesu li se nalazili na ručku i bez sjednica.

- Jesmo kad je bila neka prigoda ili neka tema koju nismo raspravili na Povjerenstvu. Koliko se sjećam, iz općine su bili Zulim i tadašnji pročelnik Ivo Sorić (danas načelnik Segeta - op.a.) - kazao je svjedok.

- Kako ste postali član povjerenstva? - pitao ga je sudac.

- U dogovoru s načelnikom i pročelnikom koji su me predložili, sa strane stranke - otkrio je Piteša.

- Zašto niste službeni dio završili na sastanku? - zanimalo je suca.

- Jesmo, ali bi se uvijek na ručku razgovaralo o pitanjima uz općinu - rekao je Piteša. Na daljnja pitanja odgovorio je da se išlo u lokalne restorane, koji su najbliži, ali nekad se išlo i ciljano u odnosu na hranu. Dodao je i da povjerenstvo nema svoj budžet i da je više savjetodavnog karaktera.

- Smatrate li to prihvatljivim da se poslije službenog sastanka ide na ručak gdje se opet priča o službenim stvarima? - ustrajao je sudac.

- Uvijek se išlo na inicijativu načelnika ili pročelnika i nismo se protivili - kazao je Piteša.

Zulim je na prvom ročištu rekao da se ne osjeća krivim.

Kako je pisao Jutarnji list, društvo je čak 28 puta kušalo hranu u restoranu Frenki, a 27 puta u Barba Bori. U Seget Vranjici u Astoriji hranu je u 25 navrata plaćala Općina, restoran Tomislav u Boraji ispostavio je četiri računa, a u Boraji se jelo osam puta. Jednom su bili i u Joke u Segetu Donjem te Torcidi u Šibeniku.

Na meniju je bilo svega, no najčešći su bili škampi na razne načine. Jele su se i lignje, šampjeri, kamenice zvane Frenki, škarpine, hobotnice, jakobove kapice, gof na žaru, oborita riba, crni rižot, no bilo je tu i mesa, janjetina, zagrebački odresci...

Uz dobru hranu, valja nešto i popiti, a Zulim i društvo uglavnom su uživali u vinima. Ponekad bi si priuštili i desert, poput palačinki ili tiramisua.