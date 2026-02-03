Obavijesti

Uskoro kreće isplata mirovina. Invalidske narasle za 72 eura

Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj je dužnosti, bez donošenja rješenja, odredio novu, povećanu svotu invalidske mirovine ostvarene prema općem ili posebnom propisu za 218.284 korisnika

Isplata mirovina za siječanj počet će u petak, 6. veljače, a korisnicima invalidske mirovine bit će isplaćene u prosjeku veće mirovine za 72 eura, zbog primjene novih mirovinskih faktora prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, izvijestio je u utorak HZMO).

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj je dužnosti, bez donošenja rješenja, odredio novu, povećanu svotu invalidske mirovine ostvarene prema općem ili posebnom propisu za 218.284 korisnika, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO) koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine..

Prema novim zakonskim odredbama, mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti te invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu povećan je s dosadašnjih 1,0 na 1,1, dok je mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti povećan s 0,8 na 0,9.

Primjenom novih mirovinskih faktora ostvareno je prosječno povećanje invalidskih mirovina od 72 eura, navodi HZMO.

Napominju i da se prema novom ZOMO od 1. siječnja korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida i smanjenje polaznog faktora, odnosno penalizacija za prijevremeno umirovljenje, od prvog dana idućeg mjeseca u kojem korisnik mirovine navrši 70 godina života.

HZMO će takvu mirovinu odrediti po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, najkasnije do 31. ožujka, a isplata uvećanih mirovina planira se i prije zakonski definiranog roka, o čemu će javnost biti pravodobno informirana.

Nakon donošenja Odluke o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2026., novoodređene invalidske mirovine i prijevremene starosne mirovine bit će usklađene prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine, stoji u priopćenju HZMO-a.

