Uskoro obnova pregovora o razoružanju između SAD i Rusije, uloga Kine dvojbena

Predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države iz triju međunarodnih sporazuma: onoga o iranskom nuklearnom programu, sporazuma o raketama srednjeg dometa te iz sporazuma Otvoreno nebo

<p>Sjedinjene Države i Rusija obnovit će za dva tjedna pregovore o kontroli naoružanja, ali i dalje ostaje živa rasprava o ulozi Kine, koja se odupire pozivima Washingtona.</p><p>Zamjenik ruskoga ministra vanjskih poslova <strong>Sergej Rjabkov </strong>potvrdio je u utorak da će se 22. lipnja u Beču sastati s američkim izaslanstvom koje će predvoditi pregovarač <strong>Marshall Billingslea</strong>.</p><p>"Mislim da je to dobra vijest" u vrlo "sumornom kontekstu", ocijenio je ruski diplomat tijekom virtualne konferencije koju je organizirao američki Council on Foreign Relations.</p><p>- Lopta je na američkom polju, a mi moramo jasno i glasno čuti što želi ta vlada, ocjenjuje li da je moguće učiniti nešto pozitivno, a ne samo razvrgavati sporazume nadzoru oružja jedan za drugim - dodao je.</p><p>Predsjednik <strong>Donald Trump </strong>povukao je Sjedinjene Države iz triju međunarodnih sporazuma: onoga o iranskom nuklearnom programu, sporazuma o raketama srednjeg dometa te iz sporazuma Otvoreno nebo, ili Open Skies, kojemu je cilj potvrditi vojna kretanja i mjere ograničavanja naoružavanja zemalja potpisnica. U zadnja dva slučaja, američki je predsjednik optužio Moskvu da krši sporazume.</p><p>U središtu budućih američko-ruskih pregovora bit će bilateralni sporazum New Start zaključen 2010., koji istječe početkom 2021., odmah nakon završetka sadašnjega Trumpova mandata.</p><p>Taj se sporazum smatra zadnjim sporazumom o nuklearnom oružju koji je još na snazi, a odnosi se na zadržavanju arsenala dviju zemalja ispod razine na kojoj su bili u vrijeme hladnoga rata.</p><p>- Sporazum New Start ima velikih nedostataka u smislu verifikacije - upozorio je Marshall Billingslea u govoru prošloga mjeseca, nagovješćujući tako teške pregovore.</p><p>Trumpova administracija u nove pregovore svakako želi uključiti Peking.</p><p>U svibnju je veleposlanik Billingslea naglasio da Trump ne želi sporazum koji ne bi odražavao "novo doba", kako bi se okrenula stranica i udaljilo od binarne logike hladnoga rata.</p><p>Izaslanik američkoga predsjednika jasno je optužio Kinu da je "poput Rusije" uključena u "utrku u naoružanju" te da želi "pojačati svoje nuklearne snage" kako bi "zastrašivala SAD" i njihove saveznike.</p><p>- Kina je nekoliko puta ponovila da nema nikakvu namjeru sudjelovati u tim navodnim pregovorima o kontroli naoružanja. To je stajalište vrlo jasno - rekao je glasnogovornik kineskoga ministarstva vanjskih poslova<strong> Hua Chunying</strong>.</p><p>Izaslanik Billingslea odmah je pozvao Peking da ponovno razmotri svoja stajališta.</p><p>- Da biste dobili status velesile, morate se odgovorno ponašati - upozorio je američki pregovarač, dodavši da je oko kineskoga arsenala "podignut veliki tajni zid".</p><p>Sergej Rjabkov<strong> </strong>u utorak je rekao da Moskva "ne očekuje da će se to stajalište uskoro promijeniti", dodavši da Rusija neće ništa poduzeti kako bi se Peking predomislio.</p><p>- Vidjet ćemo misli li SAD da se isplati nastavljati dijalog s Rusijom, ili je kinesko sudjelovanje za njih imperativ - dodao je.</p><p>A u budućnosti, napomenuo je, kada se postigne sporazum o New Startu, trebat će se proširiti rasprava, ali i na europske saveznike Amerike koji imaju nuklearni arsenal, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.</p><p>Ruske su vlasti potvrdile svoju ponudu kako bi se izbjegao poraz: produljenje postojećeg sporazuma, kakav god bio, kako bi sljedećih pet godina iskoristili za deblokadu pregovora.</p><p>Stručnjaci u Washingtonu i demokrati pozivaju Donalda Trumpa da prihvati taj prijedlog kako se ne bi probudio u utrci za naoružanjem opasnijoj nego ikad.</p><p>No, skeptični su u prave namjere Bijele kuće, osumnjičene da se kineskim pitanjem služi kao izgovorom da potopi još jedan ključni sporazum.</p>