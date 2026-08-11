Plenković pričao o otpadu u Lici, hvalio se i poručio: 'Najbitnije je da je koalicija stabilna...'

Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima daje izjavu oko situacije s opasnim otpadom u Lici, nakon što se sastao uži kabinet Vlade i vladajuća većina.

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Kazneno pravna razina, postupak koji vodi DORH i USKOK, a period koji se prati je zadnjih pet šest godina. Druga razina problema je ona koja se tiče sanacije, sanacijski proces i treća razina, političko, politikantska, koju predvodi oporba koja nastoji izvući poene i dezinformacijama proširiti paniku među stanovnicima Gospića i županije.

- Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete, ispitivanja javnog mnijenja, gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neke političke poene - rekao je Plenković.

Red samohvale

Potom je govorio o gospodarskim pokazateljima.

"Ono što je više nego jasno jest da turistička sezona u cijeloj ovoj godini izgleda jako dobra i podaci za srpanj su bolji. Ukupna turistička sezona bit će čak bolja nego prošlogodišnja", rekao je Plenković i dodao da to pokazuju podaci o dolascima, noćenjima, fiskalizaciji i prihodima.

"Četiri mjeseca zaredom vidimo usporavanje inflatornih pritisaka, što je također dobro. Vlada regulira cijene energenata, Eurosupera, Eurodizela, plavog dizela, plina u spremnicima i bocama, koji su, kao što vidite, uz ovu novu metodologiju svi otišli značajno prema dolje od danas, odnosno od utorka", rekao je i spomenuo izmjene oko braniteljskih mirovina.

"Također smo zaokružili pitanje ispravljanja nepravde još iz vremena Račanove Vlade prema hrvatskim braniteljima, ali na ozbiljan, sustavan i cjelovit način koji zaokružuje tu temu. Nakon ispravke 2017. i ispravke 2022., treća ispravka stupa na snagu 2027. i sve nepravde prema hrvatskim braniteljima su na taj način korigirane", rekao je Plenković.

Dodao je da je Fitch zadržao hrvatski investicijski kreditni rejting te istaknuo stanje na tržištu rada.

"Imamo samo 62.000 ljudi koji trenutno nisu zaposleni u usporedbi s milijun i 800.000 ljudi koji rade i očekujemo da ovako dinamično tržište rada pridonese rastu hrvatskog gospodarstva", rekao je. Tvrdi da upravo taj širi okvir objašnjava reakcije oporbe na aferu s otpadom.

"Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija", rekao je.

- Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda, već je bio i Capak iz HZJZ-a koji je objasnio da sva mjerenja upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dobra je i kvalitetna za uporabu i piće. Zamolili smo HZJZ da izvješćuje javnost o kvaliteti vode - rekao je.

- Kad traje određeni postupak, on ima svoje procedure i Fond može krenuti s pozivima na sanaciju tek kad dobiju sve informacije. Na prvi nije bio zainteresiranih, sad se ponavlja poziv, 32.000 je zakopano, a 5000 tona na površini, za njih je raspisan poziv i vjerujem da će se javiti zainteresirane tvrtke i taj otpad, koji je karakteriziran kao neopasan sanirati - rekao je.

Tražit će novac od odgovornih

"Oni koji su počinili ova kaznena djela, dakle koji su doveli do onečišćenja tla zbog de facto formalnog prijavljivanja neopasnog otpada, a u biti nekog miješanog otpada koji sadržava elemente opasnog otpada, ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku, nego će se država kasnije, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, okrenuti prema njima i tražiti financijsku nadoknadu sredstava za provođenje sanacije", rekao je Plenković.

- Ministarstvo i Fond su dobili upute da ubrzaju sve procedure i da se sve aktivnosti odviju u skladu s dinamikom i da se sanira i riješi. Vlada ovoj temi pristupa odgovorno, nimalo podcjenjujući problem. Svi će biti maksimalno angažirani da se ovo riješi - rekao je.

- Što se tiče stabilnosti koalicije, ona je itekako stabilna. Svi su izrazili potporu funkcioniranju Vlade - rekao je.

- Moja je poruka građanima da Vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem. Naprotiv, zbog toga su svi i angažirani i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi -kaže.

Spomenuo je i varaždinske bale te rekao da je Vlada riješila taj problem, kao i Salonit.

- Tako će se riješiti i ova lokacija - rekao je.

- Što se tiče građana Gospića, poruka je da ne podlegnu panici, histeriji i fabrikaciji - rekao je na pitanje kako nije rekao ništa novo te ponovno ukazao na ankete i gospodarske pokazatelje kao motivaciju oporbe za napade.

Na pitanje oko uplašenih građana, ponovio je da je voda sigurna te da su uplašeni jer se stvara histerija.

- Oporba se uključila zadnja, ali koristi priliku - rekao je.

Na pitanje oko jučerašnjih Penavinih izjava, kratko je rekao da podržavaju Vladu i da žele da se ovo riješi na zakonit način.

- Normalno da su se složili, jer Vlada treba raditi po zakonu - kaže.

Na pitanje oko Šincekovih i Andrije Mikulića kaže da ne može komentirati postupak.

- Svatko tko je imenovan na neko mjesto, imenovan je da radi sukladno zakonu - rekao je na pitanje osjeća li odgovornost oko Andrije Mikulića.

- Inspektorat radi, rekao je šturo na pitanje kad će imenovati novog glavnog državnog inspektora. Inspektorat trenutno vodi v.d. Ivan Samac.

Na pitanje ima li ministrica Vučković njegovo povjerenje kratko je odgovorio: 'Ima, zašto ne bi imala?'.

Kaže i kako će otići u Liku i razgovarati s građanima kad procijene da je trenutak.