Spaljivanje otpada iz Gospića stajalo bi i do 125 milijuna eura! Evo koja je opcija najizglednija

Ako govorimo o zakopanom otpadu, postoje četiri potencijalna načina sanacije, rekao je Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), komentirajući rezultate vještačenja koji potvrđuju onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” na HRT-u. Riječ je o istrazi koja se vodi protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka, njegove supruge Monike i ostalih zbog ilegalnog odlaganja otpada na više lokacija. Jedna od te četiri opcije za saniranje oko 37.000 tona opasnog otpada iz Gospića, kako je naveo zamjenik direktora, građane bi stajala čak 100-125 milijuna eura!

- Prvi način, ono što je bilo predloženo kao privremeno rješenje, tzv. enkapsulacija, prekrivanje je otpada vodonepropusnim slojem kako bi se spriječilo procjeđivanje oborina kroz tijelo tog nelegalno odloženog otpada. Time bi se spriječila i kontaminacija podzemnih voda i vodonosnika. To bi stajalo od dva do tri milijuna eura - rekao je Budiša.

No dopuna nalaza i mišljenja Geotehničkog fakulteta u Varaždinu pokazala je da je do procjeđivanja već došlo, odnosno da su tzv. vječne kemikalije (PFAS) prodrle u podzemne vode nizvodno od odlagališta. Druga mogućnost je potpuno uklanjanje otpada i njegov prijevoz na odlagalište opasnog otpada u inozemstvu.

- Druga opcija je da se taj otpad u potpunosti iskopa i odveze na odlagalište opasnog otpada. Nažalost, takvo odlagalište u Hrvatskoj nemamo. Prošli tjedan smo na desetak adresa takvih odlagališta u Europskoj uniji uputili upit. To bi stajalo od 20 do 25 milijuna eura - rekao je Budiša.

Treća opcija podrazumijeva spaljivanje otpada. Osim što je najskuplja i stajala bi između 100 i 112 milijuna eura, ona je i dugotrajnija, a nalaz je pokazao da se nešto hitno mora poduzeti i da je vremena sve manje.

Kao četvrtu mogućnost naveo je stabilizaciju otpada.

- Četvrta opcija koju razmatramo je solidifikacija, odnosno stabilizacija. Otpad bi se putem fizikalno-kemijskih metoda iz opasnog pretvorio u neopasni. Kao takav bi se mogao odložiti na odlagalište neopasnog otpada. To bi stajalo od 10 do 15 milijuna eura - istaknuo je Budiša.

Za građane Gospića to je neprihvatljivo i neshvatljivo.

- Zapravo nas iznenađuje da on uopće spominje nekakve četiri varijante s obzirom na to da smo ove dvije varijante, prekrivanje i solidifikaciju, na sastanku s Vladom 28. srpnja otklonili jer je za njih sad prekasno i apsolutno nemaju nikakvog smisla jer je do procjeđivanja već došlo i nećemo s tim ništa posebno sad spriječiti. To se trebalo napraviti prije godinu i pol. Ne ulazeći u način kako će se to riješiti, nalaz i mišljenje uputio je da rješenje mora biti hitno i odmah. Dakle, nema više razgovora na ovaj način i, uostalom, to je suprotno sa zaključcima sa sastanka - poručuju iz inicijative Gospić je naš dom. Nedopustivim i poražavajućim smatraju prebacivanje odgovornosti na građane Gospića insinuirajući da “miniraju” postupak javne nabave.

- Nedopustivo je minimizirati taj problem kao da je ugroženo samo 200 metara Pa tamo žive ljudi! Na kraju krajeva, taj problem je lokaliziran u odnosu na stanje kad su rađeni nalaz i mišljenje. Znači, ako se ne riješi, on će se proširiti 200 metara pa će opet biti ugroženo sljedećih 200 metara itd. Dakle, on nije lokaliziran u smislu da je zaustavljeno širenje tog negativnog utjecaja. Upravo suprotno, nalaz i mišljenje vještaka upućuju na hitnost postupanja da ne bi došlo do daljnje ugroze - odlučni su građani.

Bitno je istaknuti da je “brdo” koje se vidi na fotografijama silosa iz Gospića svega deset posto razasutog otpada koji se tamo nalazi. Otpad u big bag vrećama čini još možda oko jedan posto sveukupne količine otpada, a preostalih gotovo 90 posto je ono što se ne vidi, što je zakopano u tlu i što je zapravo najveća ugroza.

- Taj se opasni otpad, nažalost, procijedio do podzemnih voda. I to treba pod hitno zaustaviti jer tu nije riječ o lokalnoj razini Gospića. Vidimo da su PFAS nađeni nizvodno. Znači, ugroženi su, potencijalno, u budućnosti svi slivnici nizvodno. Riječ je o Senju, Otočcu, hrvatskom primorju, Pagu i Rabu, koji se opskrbljuju našom ličkom vodom - ističu Gospićani.

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Navode i konkretan pokazatelj kako vrijeme radi protiv Ličana. Uzorci za dopunu nalaza i mišljenja rađeni su s kratkim vremenskim odmakom. U osnovnom nalazu i mišljenju nije bilo prekoračene vrijednosti PFAS-a u vodi, da bi već nekoliko mjeseci kasnije, u onom jednom piezometru, imali dvostruku količinu od dopuštene.

- Već samo taj podatak govori koliko je vrijeme bitno i da nema mjesta sanaciji od godinu, dvije, pet ili deset - ističu Gospićani.

Nalaz i mišljenje vještaka te njegovu dopunu, koje je objavio Uskok na društvenoj mreži, komentirao je i Darko Milinović, gradonačelnik Gospića. U svojoj objavi istaknuo je što je, prema njegovu mišljenju, dobro i loše utvrđeno nalazom.

- Stigli su nalazi DORH-a o podzemnim vodama na mjestu gdje se dogodio najveći kriminal s opasnim otpadom. Najprije ono što je dobro: nisu nađeni PFAS spojevi uzvodno, nisu nađeni štetni utjecaji na ljudsko zdravlje, PFAS je utvrđen nizvodno, ali se ta podzemna voda ne koristi u javnom vodovodu i zdravlje stanovnika nije ugroženo. Nema povećane koncentracije teških metala, žive i slično te nije pronađena radioaktivnost - poručio je Milinović.

S druge strane, loše je što “više od godinu dana niti jedan jedini kilogram opasnog otpada nije uklonjen!”

- Stanište je uništeno, a to je bilo i očekivano. Utjecaj mogućnosti daljnjeg onečišćenja je povećan ako ne dođe do hitne sanacije što se jasno kaže u nalazu i na što sam upozoravao - napisao je gradonačelnik Gospića.

Pozvao je premijera Plenkovića na odluku o direktnom pregovaračkom postupku bez postupka javne nabave, koja je već jednom bezuspješno završila.

- Očekujem da svi odgovorni budu procesuirani u ubrzanom sudskom postupku jer to mora biti nacionalni interes i poruka svim kriminalcima koji ugrožavaju zdravlje ljudi - ističe Milinović.

Podsjetimo, nalaz Geotehničkog fakulteta u Varaždinu pokazuje da se na lokaciji kraj silosa PPK Velebit u Gospiću nalazi oko 37.000 tona miješanog tehnogenog otpada, među kojima su ostaci obrade električne i elektroničke opreme i medicinskog otpada, plastika te građevinski i mineralni materijali. Za reprezentativne uzorke otpada utvrđeno je opasno svojstvo HP14 - ekotoksičnost. U jednom uzorku izmjerena je vrijednost 254,8, a granica je 25.

Uzorci tla pokazali su da sadrže visoku koncentraciju teških metala - bakra je izmjereno do 9946 miligrama po kilogramu, približno stotinu puta više od maksimalno dopuštene koncentracije za poljoprivredno tlo, olova do 1051 miligram što je oko deset puta više, a antimona do 317 miligrama po kilogramu, dok je njegova prirodna vrijednost manja od jednog miligrama. Pronađen je čak i u kupusu na udaljenosti 20-30 metara od otpada.

Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama, nizvodno od odlagališta, pronađeni PFAS spojevi, poznati i kao “vječne kemikalije”, dok u referentnom piezometru uzvodno od odlagališta nisu otkriveni. 