VIDEO Tomašević: 'Udružuju se lobiji izgmizali iz podzemlja. Ja neću tolerirati korupciju!'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare komentirao je najnovija Uskokova uhićenja i aferu Hipodrom.Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Hipodroma Kosta Kostanjević, Domagoj Galić iz Eurolex zaštite i njegov otac.

- Prema dosadašnjim saznanjima ne vjerujem da je ravnatelj ukrao novac. Što se tiče tajminga današnjeg uhićenja, podsjećam da je Mile Kekin uhićen na dan kada se glasalo o opozivu u Saboru, tako da niti ovo danas nije slučajno. Cilj je da nas se provuče kroz kaljužu i blato i pokaže da smo svi isti, a to nismo - rekao je.

- Nas se ne može ucijeniti, ne može nas se niti obeshrabriti da čistimo nered kojeg je ostavila prethodna vlast, najkorumpiranija ikad. Borit ćemo se protiv raznih lobija, oni su se sad svi udružili. Izgmizali su iz podzemlja. Jedan od tih lobija je građevinski lobi. Neće nas se zaustaviti - smatra Tomašević.

- Mi nismo korumpirani, ja ne kradem, živim u stanu od 40 kvadrata. Nismo svi isti. Ja neću tolerirati korupciju - dodao je.

Ponjević je ilegalno koristio trećinu Hipodroma

Hoće li Kostanjević ostati na čelu Ustanove za upravljanje sportskim objektima?

- Treba vidjeti za što ga se tereti. Što se tiče detalja i pojedinosti, vi mene pitate postoji li neka ograda na Hipodromu ili ne. To je jedna od 340 ustanova, a ta ustanova upravlja s 30-ak sportskih objekata. Ja u ove četiri godine nisam nikad bio na Hipodromu. Znam da nije pohvalno, ali imamo 340 ustanova - poručio je.

- Nitko iz gradske uprave ne odlučuje o koliko će negdje biti zaštitara, za to postoje ljudi zaposleni u tim ustanovama. Mi smo od ustanove tražili je to da svi korisnici Hipodroma moraju imati važeće ugovore. Ponjević je ilegalno u dvije lokacije gradske, to je nasilnik. I on ima hrabrosti javno objavljivati fotografije vješanja mene - istaknuo je pa nastavio:

- Taj čovjek je koristio trećinu Hipodroma. Što se dalje dogodilo, to je na policiji. Podržavam da ako je bilo tko, ako je ukrao i jedan euro, mora odgovarati. Vjerujem da kod ravnatelja nema odgovornosti.

- U ove četiri godine nikakvih nepravilnosti nije bilo, moji suradnici nisu bili umiješani u sumnjive poslove, mi ćemo to raditi i u sljedećem mandatu jer vjerujemo da će nam građani dati povjerenje. Mi ćemo čistiti nered nakon najkorumpiranije gradske vlasti.

- Rekao sam što mislim o tajmingu. Ali ne želim da ispadne da ne podržavam istragu, jer podržavam. Ali tajming je nevjerojatan. Uhićenje Kekina na dan glasanja o šefu DORH-a i sad danas na dan prije kampanje. Toliko što se toga tiče.