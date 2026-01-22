Obavijesti

News

Komentari 0
'POŠTUJTE ROKOVE'

Uskoro u Zagrebu kreću upisi prvašića u škole: Evo što sve roditelji trebaju znati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Uskoro u Zagrebu kreću upisi prvašića u škole: Evo što sve roditelji trebaju znati
Foto: Unai Huizi

Detaljan pregled rokova, korisničke upute za aplikaciju i sve druge informacije dostupne su na službenoj stranici upisa u osnovne škole Grada Zagreba

Admiral

Od ponedjeljka, 2. veljače, počinje upis prvašića u osnovne škole za školsku godinu 2026./2027. I ove će se godine upisi u osnovne škole odvijati putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole, što znači da će roditelji zahtjeve za upis u osnovnu školu predavati online.

- Digitalni sustav upisa znatno olakšava cijeli postupak roditeljima jer zahtjev mogu podnijeti brzo i pregledno, uz stalni uvid u njegov status. Dodatna prednost je što se i pregledi kod liječnika školske medicine zakazuju online, čime se cijeli proces čini učinkovitijim i jednostavnijim za sve uključene -  istaknula je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Podnošenje zahtjeva za upis djece s već utvrđenim teškoćama u razvoju počinje u ponedjeljak, 2. veljače, i traje do 15. travnja, a podnošenje zahtjeva za redovni upis kreće 16. veljače i traje do 15. ožujka. Roditelji zahtjev za upis u osnovnu školu podnose putem linka osnovne.e-upisi.hr, a za korištenje aplikacije trebaju biti korisnici sustava e-Građani.

Škole će braniti mobitele Stručnjakinja iz Splita: Djecu sve više odgajaju ekrani. Dolaze nam ovisnici od 8 ili 9 godina
Stručnjakinja iz Splita: Djecu sve više odgajaju ekrani. Dolaze nam ovisnici od 8 ili 9 godina

- I ove godine roditelji na stranicama Grada Zagreba mogu pronaći pametnu tražilicu upisnih područja. Unosom adrese na jednom mjestu dobivaju sve najvažnije informacije – pripadajuću osnovnu školu s njenim kontakt podacima, informacije o nadležnom liječniku školske medicine uz mogućnost izravne rezervacije termina za pregled, podatke o područnom gradskom uredu te korisničke upute i poveznicu do aplikacije za samo podnošenje zahtjeva za upis - objasnilo je Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Detaljan pregled rokova, korisničke upute za aplikaciju i sve druge informacije dostupne su na službenoj stranici upisa u osnovne škole Grada Zagreba.

- Iznimno je važno da se roditelji pridržavaju svih rokova jer su oni identični za sve škole i svu djecu u Hrvatskoj“, zaključila je zamjenica gradonačelnika Dolenec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kreće potpisivanje Trumpovog Odbora za mir. Hrvatska čeka
PRATITE NA 24SATA

Kreće potpisivanje Trumpovog Odbora za mir. Hrvatska čeka

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026