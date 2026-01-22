Uskoro u Zagrebu kreću upisi prvašića u škole: Evo što sve roditelji trebaju znati

Od ponedjeljka, 2. veljače, počinje upis prvašića u osnovne škole za školsku godinu 2026./2027. I ove će se godine upisi u osnovne škole odvijati putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole, što znači da će roditelji zahtjeve za upis u osnovnu školu predavati online.

- Digitalni sustav upisa znatno olakšava cijeli postupak roditeljima jer zahtjev mogu podnijeti brzo i pregledno, uz stalni uvid u njegov status. Dodatna prednost je što se i pregledi kod liječnika školske medicine zakazuju online, čime se cijeli proces čini učinkovitijim i jednostavnijim za sve uključene - istaknula je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Podnošenje zahtjeva za upis djece s već utvrđenim teškoćama u razvoju počinje u ponedjeljak, 2. veljače, i traje do 15. travnja, a podnošenje zahtjeva za redovni upis kreće 16. veljače i traje do 15. ožujka. Roditelji zahtjev za upis u osnovnu školu podnose putem linka osnovne.e-upisi.hr, a za korištenje aplikacije trebaju biti korisnici sustava e-Građani.

- I ove godine roditelji na stranicama Grada Zagreba mogu pronaći pametnu tražilicu upisnih područja. Unosom adrese na jednom mjestu dobivaju sve najvažnije informacije – pripadajuću osnovnu školu s njenim kontakt podacima, informacije o nadležnom liječniku školske medicine uz mogućnost izravne rezervacije termina za pregled, podatke o područnom gradskom uredu te korisničke upute i poveznicu do aplikacije za samo podnošenje zahtjeva za upis - objasnilo je Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Detaljan pregled rokova, korisničke upute za aplikaciju i sve druge informacije dostupne su na službenoj stranici upisa u osnovne škole Grada Zagreba.

- Iznimno je važno da se roditelji pridržavaju svih rokova jer su oni identični za sve škole i svu djecu u Hrvatskoj“, zaključila je zamjenica gradonačelnika Dolenec.