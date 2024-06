Beroš: Nisam obaviješten na vrijeme, ali demantiram da se slučajeve legionele zataškavalo

Jučer je u javnosti odjeknula vijest o troje pacijenata koji su u KBC-u Zagreb preminuli od legionele. Ministar zdravstva Vili Beroš danas je stigao na sastanak u tu bolnicu nakon čega se obraća medijima.

Beroš kaže da su određena slijepa crijeva u vodovodnom sustavu nastala zbog obnove uzrok zaraze legionele na Rebru.

- Kad je riječ o legioneli kao zarazi, treba reći da u RH godišnje imamo 60-ak slučajeva, a smrtnost je 10 posto, znači – ništa novo, događa se već neko vrijeme - započeo je Beroš.

- Želim izraziti žaljenje, izražavam sućut njihovim obiteljima. Mislim da je ovo kompleksan događaj, danas sam tu da vidimo o čemu se radi, da vidimo koje su radnje poduzete da bi se spriječilo ponavljanje incidentalnih događaja - rekao je Beroš.

- Vrlo vjerojatno, s obzirom na protupotresnu obnovu, zbog prenamjene odjela, dolazi do stvaranja slijepih crijeva u vodovodnoj opskrbi koja su locus minoris za nastanjavanje ove bakterije. Danas smo detektirali ta slijepa crijeva kao mogući izvor zaraze - otkrio je ministar.

- Činjenica je da nisam bio na vrijeme obaviješten, no želim demantirati tvrdnje da se nešto zataškavalo. KBC Zagreb je rano, prije oko šest tjedana obavijestio HZJZ. Očito se nije do kraja uspjelo u sprječavanju širenja zaraze, formirao sam radnu skupinu. Želim svim pacijentima poslati poruku sigurnosti, nije točno da je opasno doći na pregled u KBC Zagreb - kazao je Beroš.

Kaže da su preminuli "samo oni koji su najviše zdrastveno kompromitirani".

- Rebro na tjednoj bazi radi anti-legionela program, nedjeljom - rekao je predstavnik HZJZ-a.

Epidemiolog Bernard Kaić kaže da "stvarno nije bilo zataškavanja" i da su pacijenti evidentirani.

Ravnatelj bolnice Ante Ćorušić navodi da legionele ima svgudje oko nas.

- Ima je u svim bolnicama vjerojatno, zrakoplovima, svugdje oko nas… Nama se dogodilo početkom travnja kad smo dijagnosticirali prvoi slučaj pacijentice i tad smo obavijestili HZJZ koji je s nama bio stalno u kontaktu i napravili smo prva uzorkovanja i otkrili da je voda za kupanje vjerojatno izvor inefkcije legionele. Zadnjih 15 dana nema nijedan slučaj nove infekcije tako da mislimo da smo stavili to pod nadzor - rekao je Ćorušić.

- Opreza nikad dosta. Vjerujem da smo iz ove krize izašli okrznuti zbog ove tri smrti, ali jednostavno je to nešto što se događa, dogodilo se i nastojat ćemo da se to ne ponovi - dodao je Ćorušić.

Je li za ovo kriv ravnatelj?

- U ovom trenutku ne vidim ravnateljevu krivnju, nije kriv ni za potres ni za stvaranje slijepih crijeva ni za pojavu legionele - rekao je Beroš.

Novinari su ministra pitali smatra li se krivim.

- Za sve u zdravstvenom sustavu, ja se po zapovjednoj odgovornosti osjećam se krivim, odnosno zadužen za analizu i ispravljanje stvari - rekao je.

Osvrnuo se i na svoju jučerašnju izjavu da je o svemu doznao iz medija.

- Mislim da riječ o određenoj pogrešci, mislim da me morao izvijestiti, ali je izvijestio još i važniju instituciju – HZJZ i ako je to jedini krimen bit će najlakše jer se to lako da riješiti - rekao je Beroš.

- Dogodilo se i u Vinogradskoj bolnici, u siječnju. Mislim i u svibnju, ali tamo su se pacijenti oporavili - rekao je Beroš i dodaje da je i tamo to možda povezano s obnovom. Kaže da će poslati dopis ravnateljima bolnicama koje se obnavljaju da obrate posebnu pažnju na mogućnost širenja legionele.

Na pitanje ima li riječi o pogodovanju ravnatelju, Beroš je rekao:

- Ako unutarnji nadzor dokaže, a vjerujem da hoće, da je ravnatelj i čitava ekipa provodila adekvatne mjere, onda tu nekakve krivnje ne vidim. Ravnatelj je ginekolog koji nije tehničke struke i nije mogao znati da bi postojanje slijepih crijeva moglo dovesti do ovoga.

Osjeća li se Ćorušić odgovornim?

- Nisam kontaktirao obitelji, to su učinili predstojnici odjela na kojima su pacijenti bili smješteni. Da se osjećam odgovornim, ne bih danas bio na ovom mjestu. Vidjet ćemo što će reći unutarnji nadzor. Ne osjećam se odgovornim, napravili smo sve što smo trebali. Nama dolaze teški bolesnici koji su se zarazili legionelom, tu ne može nitko pomoći, ni ravnatelj. Ako se utvrdi da sam kriv, sigurno ću podnijeti ostavku, budite bez brige - poručio je Ćorušić.

Podsjetimo, u protekla dva i pol mjeseca u KBC-u Zagreb detektirano je šest pacijenata zaraženih legionelom, a troje ih je umrlo, no u bolnici u utorak ističu kako se još ne može sa sigurnošću utvrditi da je smrtni ishod bolesnika izravno povezan s tom bakterijom. Riječ je o atipičnoj upali pluća koja je uzrokovana bakterijom. Liječi se antibioticima, azitromicinom, kinolonima ili rifampicinom.

Svi su zaraženi bili teško bolesni i imunokompromitirani. Ne zna se jesu li se zarazili u bolnici ili izvan nje, te se još ne može reći jesu li umrli od osnovne bolesti i njezinih komplikacija ili od zaraze legionelom, rekle su jučer popodne na konferenciji za novinare ispred KBC-a Zagreb klinička mikrobiologinja dr. Zrinka Bošnjak i pulmologinja dr. Gordana Pavliša.

Prva pacijentica kod koje je potvrđena lagionela umrla je u travnju. Bila je imunokompromitirana i hospitalizirana zbog pneumonije.

Nakon nje umrlo je još dvoje pacijenata KBC-a, a posljednji krajem svibnja.