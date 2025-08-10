Obavijesti

MODERNIZACIJA

Uskoro vlakom od Koprivnice do Zagreba za sat vremena. HŽ kupuje 13 novih vlakova

Zagreb: Prvi elektrobaterijski vlak pušten u promet | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Od sredine iduće godine, iz jednog u drugi grad dolazit će se za sat vremena. Ti će vlakovi omogućiti da putovanje bude kraće i komotnije.

Koprivnica i Križevci mogli bi nakon rekonstrukcije pruga postati predgrađa Zagreba, jer će se nakon obnove pruge iz Koprivnice do glavnog grada stizati za 60 minuta koliko, primjerice, treba da se podzemnom željeznicom stigne od krajnje istočnog dijela do središta Londona.

U svjetskim metropolama svakodnevica je putovanje na posao u udaljeni dio grada, a vožnja podzemnom ili nadzemnom željeznicom može trajati sat vremena i duže. Kod nas brojni građani Koprivnice putuju duže od sat vremena kako bi stigli na radno mjesto u Zagreb. Pritom su česta presjedanja iz vlaka u autobus i obrnuto, pa put zna trajati i po dva sata.

Oba kolosijeka u prometu od sredine iduće godine

Sredinom iduće godine, kažu u HŽ Infrastrukturi, oba kolosijeka pruge Zagreb - Koprivnica bit će puštena u promet, što će ubrzati svakodnevne migracije putnika i utjecati na razvoj gospodarstva gradova uz novu prugu.

HŽ Putnički prijevoz planira korekcije voznog reda, odnosno uvođenje dodatnih linija. U voznom redu 2024/2025. između Zagreba i Koprivnice u oba smjera vozi 26 vlakova, većinom novih niskopodnih elektromotornih vlakovima čija efikasnost ne dolazi do izražaja zbog aktualnih radova na pruzi.

Od sredine iduće godine, iz jednog u drugi grad dolaziti će se za sat vremena. Ti će vlakovi omogućiti da putovanje bude kraće i komotnije, a neki korisnici možda će odustati od korištenja zagrebačkoj javnog prijevoza jer će kompozicije imati po vagon za prijevoz bicikala i kućnih ljubimaca.

Na području cijele Hrvatske trenutno je u prometu 66 novih niskopodnih vlakova, od čega 55 elektromotornih, 10 dizel-električnih i jedan elektrobaterijski vlak. Tijekom ove godine u promet će biti puštena još tri dizel-električna i jedan baterijski vlak, a iduće godine dolazi šest novih elektrodizelskih vlakova koji će povezivati Zagreb i Split.

HŽ je također u lipnju potpisao ugovore o kupnji 13 novih vlakova - pet elektrodizelskih, četiri elektrobaterijskih i četiri baterijska vlaka, koji će obogatiti vozni red u 2027. i 2028. godini.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u posljednje vrijeme naglašava da je Hrvatska pokrenula veliki investicijski ciklus u obnovu i izgradnju željezničke infrastrukture. Radi se i na obnovi puno lokalnih i regionalnih pruga, a obnova cjelokupne željezničke infrastrukture trajat će sljedećih desetak godina. Predviđeno je ukupno ulaganje u iznosu 1,5 milijardi eura.

IZGUBIO NADZOR Mladić (16) u Koprivnici jurio e-romobilom: Teško je ozlijeđen
Mladić (16) u Koprivnici jurio e-romobilom: Teško je ozlijeđen

Stoga Koprivnica u dogledno vrijeme neće biti željeznicom dobro povezana samo sa Zagrebom, nego i Varaždinom i Čakovcem, gdje također svakodnevno zaposlenici putuju na posao.

Nova pruga utjecat će i na gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije, iz HŽ Infrastrukture ističu da je s Gradom Križevcima sklopljen sporazum o ustupanju kolosijeka planiranog za industrijsku namjenu. On će voditi prema budućem intermodalnom terminalu i predstavljat će odvojak sa željezničke pruge državna granica – Botovo – Dugo Selo za novu križevačku industrijsku zonu Čret.

Danas se u toj zoni i nadomak nje nalazi mali improvizirani "turski grad", gdje obitavaju radnici turske kopanije Cengiz, koja obnavlja prugu između Križevaca i granice s Mađarskom.

Brzine vlakova do 160 kilometara na sat

Budući intermodalni terminal mogao bi postati magnet za nove investitore jer će se nalaziti na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora, koji će povezivati riječku luku i Mađarsku.

Završetkom projekata omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 kilometara na sat. Kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 metara te vlakova za prijevoz putnika duljine do 400 metara.

Stajališta će biti rekonstruirana u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz. Također će se znatno povećati kapacitet pruge, što je važno za prijevoz tereta iz riječke luke.

