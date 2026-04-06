Uskorsni doručak u Caritasu: Blaženko Boban s beskućnicima podijelio blagdanski obrok

U duhu Uskrsa, u ponedjeljak je održan uskrsni doručak za beskućnike u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije te udruga MoSt i sv. Jeronim. Mnoge osobe koje nemaju dom su mogle dobiti topli obrok i to u prostorijama Caritasa u Splitu. Župan Blaženko Boban je, zajedno sa suradnicima i predstavnicima udruga, podijelio blagdanski obrok i prigodne darove korisnicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Testirali smo i usporedili pince iz trgovina: 'Fine su kao i domaće' | Video: 24sata/pixsell

Tom prigodom naglasili su važnost zajedništva i brige za najranjivije članove društva.

- Prošla je korizma, prošao je i Uskrs, ali puninu Uskrsa doživjeli smo jutros s korisnicima Pučke kuhinje. Kao što smo za Božić obećali, češće ćemo se viđati i posjećivati i zbog njih, ali i zbog samih sebe, kako bismo doživjeli puninu vjere i ovogodišnjeg Uskrsa. Njima pokazujemo da nisu sami. Neka znaju da nisu sami.

U planu još susreta

Dodao je kako će se ovakvi susreti ubuduće organizirati češće:

- Bit će toga češće, jer na taj način pokazujemo solidarnost i blizinu onima kojima je najpotrebnija.

Foto: Splitsko-dalmatinska županija

Ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov istaknuo je kako ovaj događaj ima dublje značenje od samog obroka.

- Ovaj doručak nije samo pitanje hrane, nego i prilika da pošaljemo poruku dostojanstva, solidarnosti i blizine. Važno je naglasiti da se za blagdane često sjetimo potrebitih, ali moramo biti svjesni da su ti ljudi potrebni pomoći svaki dan, rekao je Maslov.

Istaknuto je kako Caritas u Splitu svakodnevno osigurava tople obroke za oko 150 korisnika, dok dodatnu podršku pružaju i druge organizacije poput udruge MoSt i časnih sestara milosrdnica.

Predsjednik udruge sv. Jeronim, Srećko Radan, naglasio je važnost kontinuirane pomoći i suradnje. Istaknuo je kako se kroz različite akcije prikupljaju i distribuiraju namirnice te osigurava smještaj za beskućnike, uz naglasak na važnost međusobne potpore među organizacijama.

Foto: Splitsko-dalmatinska županija

Korisnici su također istaknuli koliko im ovakvi susreti znače, osobito u blagdansko vrijeme, naglašavajući da im druženje i osjećaj prihvaćenosti često znače i više od same hrane.