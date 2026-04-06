Uskorsni doručak u Caritasu: Blaženko Boban s beskućnicima podijelio blagdanski obrok

Piše Goran Ivanović,
Foto: Splitsko-dalmatinska županija

Na Uskrsni ponedjeljak u Splitu je održan uskrsni doručak za beskućnike u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, Caritasa i partnerskih udruga. Prisutni su dobili i darove u znaku solidarnosti

U duhu Uskrsa, u ponedjeljak je održan uskrsni doručak za beskućnike u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije te udruga MoSt i sv. Jeronim. Mnoge osobe koje nemaju dom su mogle dobiti topli obrok i to u prostorijama Caritasa u Splitu. Župan Blaženko Boban je, zajedno sa suradnicima i predstavnicima udruga, podijelio blagdanski obrok i prigodne darove korisnicima.

Tom prigodom naglasili su važnost zajedništva i brige za najranjivije članove društva.

- Prošla je korizma, prošao je i Uskrs, ali puninu Uskrsa doživjeli smo jutros s korisnicima Pučke kuhinje. Kao što smo za Božić obećali, češće ćemo se viđati i posjećivati i zbog njih, ali i zbog samih sebe, kako bismo doživjeli puninu vjere i ovogodišnjeg Uskrsa. Njima pokazujemo da nisu sami. Neka znaju da nisu sami.

TRADICIJA I OBIČAJI Danas je Uskrsni ponedjeljak: Evo zašto je ovaj dan blagdan i što vjernici točno obilježavaju
Danas je Uskrsni ponedjeljak: Evo zašto je ovaj dan blagdan i što vjernici točno obilježavaju

U planu još susreta

Dodao je kako će se ovakvi susreti ubuduće organizirati češće:

- Bit će toga češće, jer na taj način pokazujemo solidarnost i blizinu onima kojima je najpotrebnija.

Ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov istaknuo je kako ovaj događaj ima dublje značenje od samog obroka.

- Ovaj doručak nije samo pitanje hrane, nego i prilika da pošaljemo poruku dostojanstva, solidarnosti i blizine. Važno je naglasiti da se za blagdane često sjetimo potrebitih, ali moramo biti svjesni da su ti ljudi potrebni pomoći svaki dan, rekao je Maslov.

TRAŽILO SE MJESTO VIŠE FOTO Uskrs na Jarunu: Građani uživali u suncu i druženju
FOTO Uskrs na Jarunu: Građani uživali u suncu i druženju

Istaknuto je kako Caritas u Splitu svakodnevno osigurava tople obroke za oko 150 korisnika, dok dodatnu podršku pružaju i druge organizacije poput udruge MoSt i časnih sestara milosrdnica.

Predsjednik udruge sv. Jeronim, Srećko Radan, naglasio je važnost kontinuirane pomoći i suradnje. Istaknuo je kako se kroz različite akcije prikupljaju i distribuiraju namirnice te osigurava smještaj za beskućnike, uz naglasak na važnost međusobne potpore među organizacijama.

Korisnici su također istaknuli koliko im ovakvi susreti znače, osobito u blagdansko vrijeme, naglašavajući da im druženje i osjećaj prihvaćenosti često znače i više od same hrane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...
Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'
TUŽNA VIJEST

Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'

Bio je omiljeni profesor na FPZG-u i Vernu kojeg pamte generacije studenata te uvaženi stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'

