Na Uskrsni ponedjeljak u Splitu je održan uskrsni doručak za beskućnike u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, Caritasa i partnerskih udruga. Prisutni su dobili i darove u znaku solidarnosti
Uskorsni doručak u Caritasu: Blaženko Boban s beskućnicima podijelio blagdanski obrok
U duhu Uskrsa, u ponedjeljak je održan uskrsni doručak za beskućnike u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije te udruga MoSt i sv. Jeronim. Mnoge osobe koje nemaju dom su mogle dobiti topli obrok i to u prostorijama Caritasa u Splitu. Župan Blaženko Boban je, zajedno sa suradnicima i predstavnicima udruga, podijelio blagdanski obrok i prigodne darove korisnicima.
Tom prigodom naglasili su važnost zajedništva i brige za najranjivije članove društva.
- Prošla je korizma, prošao je i Uskrs, ali puninu Uskrsa doživjeli smo jutros s korisnicima Pučke kuhinje. Kao što smo za Božić obećali, češće ćemo se viđati i posjećivati i zbog njih, ali i zbog samih sebe, kako bismo doživjeli puninu vjere i ovogodišnjeg Uskrsa. Njima pokazujemo da nisu sami. Neka znaju da nisu sami.
U planu još susreta
Dodao je kako će se ovakvi susreti ubuduće organizirati češće:
- Bit će toga češće, jer na taj način pokazujemo solidarnost i blizinu onima kojima je najpotrebnija.
Ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov istaknuo je kako ovaj događaj ima dublje značenje od samog obroka.
- Ovaj doručak nije samo pitanje hrane, nego i prilika da pošaljemo poruku dostojanstva, solidarnosti i blizine. Važno je naglasiti da se za blagdane često sjetimo potrebitih, ali moramo biti svjesni da su ti ljudi potrebni pomoći svaki dan, rekao je Maslov.
Istaknuto je kako Caritas u Splitu svakodnevno osigurava tople obroke za oko 150 korisnika, dok dodatnu podršku pružaju i druge organizacije poput udruge MoSt i časnih sestara milosrdnica.
Predsjednik udruge sv. Jeronim, Srećko Radan, naglasio je važnost kontinuirane pomoći i suradnje. Istaknuo je kako se kroz različite akcije prikupljaju i distribuiraju namirnice te osigurava smještaj za beskućnike, uz naglasak na važnost međusobne potpore među organizacijama.
Korisnici su također istaknuli koliko im ovakvi susreti znače, osobito u blagdansko vrijeme, naglašavajući da im druženje i osjećaj prihvaćenosti često znače i više od same hrane.
