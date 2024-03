Uskrs na 30 stupnjeva, ali novi tjedan nosi promjene: Stižu kiša i grmljavinska nevremena...

Djelomice sunčano i vjetrovito. Uz povremeno više oblaka, malo kiše može pasti uglavnom popodne na zapadu zemlje, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i jak, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, a na sjeveru unutrašnjosti, osobito na istoku od 26 do 30 °C, javlja u svojoj prognozi za uskršnju nedjelju DHMZ.

Za većinu Hrvatske na snazi su meteoalarmi. Za splitsku regiju zbog vjetra oglašen je narančasti meteoalarm, koji, piše DHMZ, označava da je vrijeme opasno. Očekuju se udari od oko 90 km/h...

Foto: DHMZ

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - piše DHMZ.

Za osječku, gospićku, kninsku, riječku i dubrovačku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra.

Što se tiče Jadrana, u 'narančastom' su zbog jakog vjetra Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal i cijela Dalmacija, dok je za zapadnu obalu Istre na snazi žuto upozorenje.

Foto: DHMZ

Prognoza po regijama

Ponegdje u istočnoj Hrvatskoj bit će još topliji od subote, s temperaturom i do 30 °C. Prevladavat će sunčano uz umjeren, poslijepodne ponegdje jak južni i jugozapadni vjetar, javlja HRT.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom i umjerenim do jakim jugozapadnjakom, uglavnom u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 25 °C, najniža jutarnja oko 10 °C, piše HRT.

POGLEDAJTE VIDEO: Olujno jugo i saharski pijesak stigli u Dalmaciju

Pokretanje videa... 04:21 Kaštel Stari: Olujno jugo zapuhalo je danas na Jadranu te uz saharski pjesak vidljivost je smanjena | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dnevna temperatura zraka uglavnom do 22 °C, a uz promjenjivu naoblaku ponegdje može pasti i malo kiše, većinom poslijepodne. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, na moru jako do olujno jugo uz valovito i jače valovito more.

Djelomice sunčano na Uskrs će biti u Dalmaciji, a zbog jakog i olujnog juga more ponegdje i jače valovito, na otvorenom moguće i uzburkano. Najviša temperatura zraka od 19 °C na obali do 24 °C u Zagori.

Na jugu Hrvatske u nastavku blagdanskog vikenda većinom sunčano i također vjetrovito uz jako jugo. Ujutro temperatura od 15 do 17 °C, a danju do 22 °C."

Padali rekordi?

I dok će se do ponedjeljka zadržati iznadprosječna, gdjegod i rekordna temperatura zraka, te često jaka, mjestimice i olujna južina- većinom suho bit će još samo na Uskrs, javlja HRT i nastavlja:

- U skladu s vremenskim prognozama prošlih dana, prema još neslužbenim podatcima, koji tek trebaju potvrditi klimatolozi DHMZ-a, 30. ožujka 2024. godine postignuti su novi rekordi najviše dnevne temperature zraka za ožujak na sljedećim meteorološkim postajama:

26 °C Bilogora

27 °C Gorice pokraj Nove Gradiške

28 °C Gradište pokraj Županje, Osijek, Sisak

29 °C Osijek - zračna luka, Slavonski Brod

Prognoza za ponedjeljak

Djelomice sunčano, vjetrovito i toplo. Sredinom dana naoblačenje i kiša, prvo na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a do noći gotovo svugdje. Mjestimice moguće nevrijeme, osobito duž obale. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, navečer u okretanju na sjeverozapadni. Na Jadranu će jako i olujno jugo u drugom dijelu dana okretati na sjeverozapadnjak, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17 °C. Najviša dnevna na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj od 18 do 23, drugdje između 25 i 30 °C, javlja u svojoj prognozi za ponedjeljak DHMZ.

Foto: DHMZ

Za ponedjeljak je cijela država pod meteoalarmom.

Osječka, zagrebačka i karlovačka regija su u 'žutom' zbog udara vjetra, gospićka, kninska, riječka i dubrovačka se također žute, ali zbog udara vjetra i grmljavinskog nevremena. Za splitsku regiju na snazi je opet narančasto upozorenje.

- Veći dio ponedjeljka u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, a zbog saharske prašine atmosfera će vjerojatno biti još zamućenija. Prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, najprije u gorskim predjelima, a jak jugozapadnjak okrenut će na zapadnjak. Zatim do srijede promjenjivo oblačno, u utorak još povremeno s pljuskovima i grmljavinom, te svježije, uz slabiji vjetar - javlja HRT i dodaje:

Foto: DHMZ

- I na Jadranu će se u ponedjeljak jače naoblačenje sa sjevera do kraja dana proširiti do juga, a donijet će kišu, grmljavinu i nevere. Treba računati i na mutnoću zbog prašine. Jako i olujno jugo u ponedjeljak će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak koji će zatim biti slabiji. Pritom će se temperatura zraka malo sniziti. Pljuskovi još u utorak, osobito do sredine dana, a zatim većinom suho uz sunčana razdoblja

