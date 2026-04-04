Obavijesti

News

Komentari 5
'NE MOŽEMO ŠUTJETI'

Uskrsna čestitka predsjednika Zorana Milanovića: 'Danas je još potrebnije zagovarati mir'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Izjave za medije predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove i Zorana Milanovića | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagovarati mir umjesto nasilja, oprost umjesto osvete i nadu umjesto straha nije samo poslanje vjerskih poglavara, već je to i dužnost svjetovnih, izabranih dužnosnika, naglasio Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je uskrsnu čestitku upozorivši da najveći kršćanski blagdan dočekujemo u trenucima kada se čini da se tama nadvila nad cijelim svijetom te istaknuvši da je stoga danas još potrebnije promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom i zagovarati mir.

- I doista, svijet kakav smo do jučer poznavali ubrzano se urušava, a stvarnost u kojoj živimo obilježavaju nesigurnost, ratovi i neizvjesnost. Ljudi s razlogom strahuju od još mračnije budućnosti jer razum i dijalog uzmiču pred silom i prijetnjama. U takvoj stvarnosti teško je, ali zato još potrebnije i važnije promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom i nadu u novi početak kao što se to vjekovima čini vjerom u Uskrs - stoji u subotu poslanoj čestitki predsjednika Republike.

Zagovarati mir umjesto nasilja, oprost umjesto osvete i nadu umjesto straha nije samo poslanje vjerskih poglavara, već je to i dužnost svjetovnih, izabranih dužnosnika, naglašava Milanović.

- Štoviše, danas je to prvi i najvažniji posao sviju nas koji smo obvezni brinuti o miru i sigurnosti ljudi koji su nam dali svoje povjerenje - dodao je.

Nemam nimalo dvojbi, ističe, da hrvatski ljudi žele miran i siguran život za sebe i svoju djecu, da žele Hrvatsku koja više nikada neće biti izložena stradanju i ratu.

- Baš zato u odnosima s drugima, i kao država i kao pojedinci, moramo tražiti i nuditi razum i dijalog kao jedini izlaz iz tame današnjeg svijeta - poručuje.

Ne možemo šutjeti, upozorava u čestitki Milanović, o patnjama ljudi pogođenih ratovima u svijetu, kao što ne možemo biti ravnodušni prema nepravdama i teškoćama s kojima se suočavaju i hrvatski ljudi.

- Ali, nije dovoljno govoriti, brigu za čovjeka treba pokazati djelima koja će dati nadu i ohrabrenje. Kad briga za čovjeka prevlada, pobijedit će život i ljudskost koji jednako čine srž i kršćanske vjere i svjetovnih vrijednosti kojima težimo - istaknuo je u čestitki predsjednik Republike te svima u Hrvatskoj, kao i našim sunarodnjacima izvan Domovine, zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs te da uskršnje blagdane provedu u miru i radosti uz svoje obitelji i prijatelje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
