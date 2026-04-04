Obavijesti

News

Komentari 8
'ČUVAMO NAŠ STRANDARD'

Uskrsna čestitka premijera Plenkovića: Suočeni s izazovima ustrajemo na zalaganju za mir

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ističe da nas Uskrs potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu

Premijer Andrej Plenković uputio je u subotu uskrsnu čestitku u kojoj je upozorio da se uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo s globalnim i sigurnosnim izazovima koji utječu na život građana te poručio da će Vlada i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u čestitki katoličkim vjernicima i i svima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru ističe da nas Uskrs potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima naših Oružanih snaga u domovini i inozemstvu, policije, zdravstvenog osoblja i svih hitnih službi, koji skrbe o našoj sigurnosti i zdravlju te će zbog svojih dužnosti Uskrs provesti daleko od svojih najbližih, istaknuo je.

Plenković Židovima u Hrvatskoj čestitao Pesah: 'Neka blagdan protekne u miru i zajedništvu'

- Uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo se i s nizom globalnih i sigurnosnih izazova koji utječu na svakodnevni život hrvatskih građana. Zato ćemo i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti, uz očuvanje društvene kohezije i zaštitu standarda naših građana i gospodarstva - poručio je premijer.

Plenković balansira između interesa savezništva i razuma

Provedimo Uskrs u miru, zajedništvu i radosti, sa svojim obiteljima i najbližima, zaželio je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026