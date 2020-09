Ušli u selo i počeli ubijati civile: Neke su upucali, a neke zaklali

Pripadnici srpskih paravojnih postrojbi u selima Četekovcu, Čojlugu i Balincima kod Podravske Slatine na današnji dan 1991. godine ubili su 22 civila. Žrtve su bile stared od 18 do 91 godinu

<p>Četekovac, Čojlug i Balinci danima prije masakra bili su konstantno granatirani. Ipak, dio stanovništva je ostao ne misleći da će im dojučerašnji prijatelji i susjedi biti egzekutori. Stotine četnika ušlo je u u selo i počeli su ubijati sve redom… </p><p>Pokolj nevinih ljudi zbio se na današnji dan 1991. godine u ta tri sela, a počinile su ga srpske paravojne postrojbe. Bez ikakvog povoda. Neki su mučeni pa ubijani iz vatrenog oružja, a neki su zaklani..</p><h2>Ubijani na kućnim pragovima</h2><p>Prizori su to od kojeg se ledi krv u žilama. Masakrirani leševi ljudi na kućnim pragovima i u dvorištima. Civili stari od 18 do 91 godinu ubijeni iz čiste mržnje. 

Najstarije žrtve su bile žene, sve mahom starije od 60 godina. Kuće su im poslije i zapalili. Svi su ubijani u svojim domovima, a tijela su im poslije pronađena na kućnim pragovima, u vlastitim dvorištima..

Rane na tijelima 19 ubijenih su odgovarale onima nastale vatrenim oružjem kada se hitci ispale iz puške sa veće daljine, s time da su metci ispaljeni odostraga i/ili bočno od tijela.

Jedan ubijeni je umro od dvije ubodne rane, koje su bile i jedine rane na tijelu. Tijelo jedne ubijene osobe je bilo u velikom postotku pougljenjeno, tako da se nije moglo dobro procijeniti uzrok smrti, odnosno je li ubijeni bio živ kada je tijelo zapaljeno.

Nakon svog krvoločnog pohoda povukli su se u šume Papuka, a tek tri mjeseca kasnije pripadnici hrvatske vojske su ih potjerali.

Bajunetom mu je rasparao grudi i žuvom vadio srce'

Miroslav Gazda u svom radu o pokolju u Četekovcu, Čojlugu i Balincima prezentiranom na IV. Hrvatskom žrtvoslovnom kongresu, a objavljenom u Zborniku radova „O žrtvama u ratu i miru“ u Zagrebu 2008. godine između ostalog navodi sljedeće: </p><p><em>- Grupa četnika zalazi u dvorište Rukavina Ivana,<strong> i</strong>zvlače ga na ulazni mostić i rafalom iz automata pogađaju u obje noge. Zatim mu Srbin, četnički koljač Relja Dragičević govori „što je sad ustašo, jel još uvijek tvrdiš da sam ja četnik iz Drugog svjetskog rata ?!“ i potom ranjenom i uplašenom Ivanu sadistički reže uho, te mu bajunetom raspara grudi i živom vadi srce. Ostali četnici u to vrijeme pale kuće i gospodarske zgrade Butorac Milana, Borovac Juraja, Starčević Ivanke, Rukavina Ivana, a potom bacaju bombe u kuću Potočnik Antuna, uzimaju traktor i platon, kojim kasnije pljačkaju mjesnu trgovinu, a potom pale Antunovo imanje zajedno sa stokom -</em><strong> </strong>navodi Miroslav Gazda u svom radu te dodaje kako je u napadu na sela sudjelovalo oko 400 pobunjenih Srba što u zasjedama odvraćanja, mitraljeskim gnijezdima, kao topničke posade i logistika, a u samom pješačkom napadu sudjelovalo je više od 63 pobunjenih Srba – četnika.</p><h2>Napad je vodio Borivoj Lukić Munja</h2><p>Neosporno je, tvrdi Miroslav Gazda u svom radu, da je <strong>napad vodio Srbin Borivoj Lukić (zvani Munja – komandant štaba),</strong> rođen je u Slatinskom Drenovcu 5.04.1947. god. Potom Borivoj Radosavljević, otac Dušan, rođ. 6.07.1957. u Osijeku, Rajko Bojčić, otac Marko, rođ. 20.09.1948. u Humu, odgovoran za granatiranje Četekovca, Dragomir Kelevua, otac Pajo, rođ. 22.03.1955. u Novoj Bukovici, zapovjednik bataljuna za borbena djelovanja, Tanović Savo, otac Budimir, rođ. 8.06.1962. u Višnjici kod Slatine, granatirao Četekovac.

Optužnica protiv 22 ljudi

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je 2018. godine optužnicu protiv osmorice zapovjednika i 14-orice pripadnika srpskih paravojnih postrojbi koje tereti za ratni zločin protiv civila u ta tri sela.

Tužiteljstvo tvrdi da su osmorica zapovjednika naređivali pripadnicima srpskih paravojnih formacija da zlostavljaju, tuku i ubijaju civile hrvatske nacionalnosti, da ih nezakonito uzimaju kao taoce, muče i ubijaju ratne zarobljenike, da pljačkaju civilno stanovništvo te da ruše i pale kuće i gospodarske objekte stanovnika hrvatske nacionalnosti.

Neke od okrivljenih zapovjednika tereti se da su i osobno sudjelovali u mučenjima i ubojstvima civila i ratnih zarobljenika, dok su njima podređeni pripadnici njihovih postrojbi, u skladu sa zajedničkim planom, postupali po tako dobivenim naredbama.

Optužnicom im se stavlja na teret da su iz minobacača, bestrzajnih topova i tenkova ispalili veliki broj minobacačkih mina, topovskih i tenkovskih granata koje su pogodile civile te oštetile, zapalile i uništile veliki broj civilnih, gospodarskih i javnih objekata. Tereti ih se da su u mjestu Balinci ulazili u kuće civila hrvatske nacionalnosti te, tamo pronađenih deset osoba,<strong> </strong>ubili vatrenim oružjem, a jednog su civila zaklali.</p><p>Iznad i oko mjesta Čojlug, Balinci i Četekovac, kao i na cesti prema Mikleušu optuženici su navodno postavili i zasjedu u kojoj su iz automatskog vatrenog oružja bez upozorenja pucali u civilna osobna vozila koja su nailazila iz pravca Mikleuša kao i civilne osobe koje su bile u tim vozilima, a na taj su način ubili sedam hrvatskih civila.</p><p>Tužiteljstvo ih tereti da su, nakon što su pod mostom između sela Balinci i Četekovac pronašli sklonjenu grupu civila, "uz prijetnju vatrenim oružjem ih prisilili da izađu na cestu i<strong> </strong>gurali ih ispred sebe te ih koristili kao živi štit, dok su dvije osobe ubili jer su se tome suprotstavile".</p><p>Optuženi su i da su u Četekovcu zarobili dvojicu pripadnika MUP-a RH koje su tukli rukama, nogama i kundacima pušaka po cijelom tijelu, a zatim ih ubili vatrenim oružjem.</p><p>"Optužnicom ih se tereti i da su namjernim selektivnim granatiranjem i ispaljivanjem tromblonskih mina i raketa iz ručnih raketnih bacača po kućama i gospodarskim objektima civilnog stanovništva hrvatske nacionalnosti uništavali njihovu imovinu, kao i da su, u cilju zajedničkog plana<strong>, </strong>pljačkali civilno stanovništvo oduzimajući im osobne automobile, traktore, kao i sve druge vrjednije stvari. Tako su sve kuće i gospodarski objekti u vlasništvu civila hrvatske nacionalnosti oštećeni ili potpuno uništeni, od čega je spaljeno i eksplozivom razoreno 59 kuća i gospodarskih objekata kao i mjesna crkva Svetog Nikole Tavelića", objavilo je tužiteljstvo.</p>