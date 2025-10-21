Uspjeh hrvatskih speleologa: Jamski sustav ispod Velebita među najduljima je na svijetu!

U akciji ovog vikenda, ekipa SOŽ-ovaca (Nikola Hanžek, Stipe Maleš, Tomislav Kurečić i Sara Anđela Perić) s kolegom Dinom Grozićem iz SU Estavela kroz ulaz Oaza spojili su Jamski sustav Crnopac s jamom Muda Labudova. Ekipa je kroz kanal Pisoar upala u Pi kanal u Mudima, napisali su u nedjelju na Facebook stranici Speleološkog odsjeka Željezničara iz Zagreba koji je dio istoimenog planinarskog društva.

Prema listi najdužih na svijetu, Cave-Exploring.Com, Jamski sustav Crnopac službeno je zauzeo 56. mjesto.

- Do ovog vikenda je sustav Crnopac, koji se nalazi na području južnog Velebita nedaleko od Gračaca, bio dug 43 kilometra i 570 metara. Spojem s jamom Muda Labudova to je naraslo na 52 kilometra i 236 metara - objavili je Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza na svom Facebook profilu.

Jamski sustav Crnopac i sedam ulaza - najdulji speleološki sustav RH i Dinarskog krša



Nova duljina: 67.387 m; 1. u RH i 56. u svijetu

Nova dubina: -842 (stara -830 m); 6. po dubini u RH i 189. u svijetu

Novi sedmi i najviši ulaz: Alibabina jama, 1.054 mnv

Novih kanala: 3.629m

Nije novo: Ide dalje - napisali su u nastavku objave.

- To je jedan od najvećih uspjeha hrvatske speleologije. Zbog svoje duljine sustav je pomaknut s 89. na 68. mjesto u svijetu i to je velika stvar. Ovo je samo dokaz predanog rada hrvatskih speleologa, koji su u svjetskom vrhu po sistematičnosti istraživanja. Taj sustav se istražuje posljednjih 16 godina istražuje, otkad je otkrivena Kita Gaćešina. Sad ukupno ima četiri ulaza - rekao nam je kratko Damir Janton, pročelnik Komisije za speleologije Hrvatskog planinarskog saveza.