SPELEOLOŠKI SPEKTAKL PLUS+

FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Foto: Komisija za speleologiju

Četveročlana ekipa bugarskih speleologa, Anna-Maria Stojanova, Ani Gateva, Simeon Nenkov i Pavlin Dimitrov, nakon provedenih sedam dana u Jamskom sustavu Crnopac naišla je na postavljeni dio Alibabine jame

Bugarski speleolozi nakon tjedan dana istraživanja ušli su u duboke dijelove sustava Crnopac i povezali ga s Alibabinom jamom, što predstavlja veliki pomak u jednom od najzahtjevnijih speleoloških pothvata na Velebitu i u Hrvatskoj. Spojem Crnopca i Alibabine jame dobili smo podzemni sustav dulji od 63 kilometra.

