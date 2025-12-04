Uspješno probijena lijeva cijev tunela Gladnjici: Brza cesta Mravince - TTTS bliža završetku

U četvrtak je uspješno izvršen proboj lijeve tunelske cijevi tunela Gladnjici, čime je ostvaren još jedan značajan korak u izgradnji nove četverotračne brze ceste na dionici čvor Mravince – čvor TTTS, priopćili su iz Hrvatskih cesta.

Desna tunelska cijev, duljine 330 metara, probijena je 5. studenog, podsjetili su iz Hrvatskih cesta. Paralelno s radovima u tunelu, duž cijele trase izvode se zemljani radovi, široki iskopi i izgradnja nasipa, kao i armiranobetonski radovi na objektima - nadvožnjacima Karepovac i Vidovača.

Na tunelu Gladnjici slijede armirano betonski radovi i radovi na kolničkoj konstrukciji te opremanje tunela, dodaju iz Hrvatskih cesta.

Projekt "Izgradnja dionice čvor Mravince – čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5“ izvodi tvrtka Strabag koja je u posao službeno uvedena 17. prosinca 2024. godine. Vrijednost ugovora iznosi 32,7 milijuna eura (bez PDV-a), a rok dovršetka radova je 24 mjeseca.

Brza cesta od čvora Mravinci do čvora TTTS predstavlja jednu od dionica buduće brze ceste Trogir – Omiš. Planirana brza cesta čvor Mravinci – čvor Karepovac – čvor TTTS i dalje – čvor Podstrana – čvor Jesenice – čvor Dugi Rat – čvor Ravnice (Omiš) u prvom dijelu predstavlja istočnu zaobilaznicu splitske i solinske aglomeracije, koja završetkom autoceste (AC 1) i brze ceste Solin – Klis (DC 1) te je najvažniji dio cestovne mreže šireg područja splitske aglomeracije. U funkcionalnom smislu prometnica će omogućiti distribuciju prometnih tokova prije ulaza u uže područje gradova Splita i Solina.