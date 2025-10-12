Obavijesti

RAKETNI SUSTAVI PLUS+

Usporedba: Hrvatski HIMARS i srpski PULS. Koji od njih je bolji

Piše Ekspertni tim Expressa,
NOVI EXPRESS PULS je topnički udarac u grudi neprijatelja, HIMARS je snajperski metak u sljepoočnicu. Pitanje je samo, tko prvi vidi, tko prvi puca i tko prvi preživi odgovor

U Beogradu, na posljednjoj vojnoj paradi, pod reflektorima moći i poruka upućenih ne samo regionalnim, već i globalnim akterima, Vojska Srbije demonstrirala je novi oružani sustav izraelske proizvodnje - raketni višecijevni lanser PULS, proizvod kompanije Elbit Systems. U istom trenutku, nešto zapadnije, Hrvatska vojska već u tišini sprema logistiku i infrastrukturu za prijam osam lansera HIMARS, američkog sustava čiji je svaki ispaljeni projektil poruka precizne, promišljene i kontrolirane sile. Dva sustava, dva koncepta rata, dvije doktrine u razvoju - i dva narativa koji simboliziraju smjerove u kojima se vojne politike dviju susjednih država kreću u godinama koje dolaze.

