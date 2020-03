Usred epidemije Komora ne dozvoljava dostavu iz ljekarni

Starijim i kroničnim bolesnicima uslijed pandemije korona virusom posebno se preporučuje da ne izlaze vani, da ne stvaraju kontakt s drugim ljudima jer spadaju u visokorizičnu skupinu, a ako nešto trebaju iz dućana ili ljekarni, da zamole nekog mlađeg iz obitelji ili prijatelje da odu umjesto njih u nabavku. Ali, ako bi htjeli naručiti maskicu ili lijek preko dostave, e to ne mogu.

Dostava lijekova preko organiziranih dostavljača, kod nas je zabranjena, što u Glovu smatraju besmislicom, pogotovo jer se na sličnu dostavu lijekova oslanjaju zemlje koje su najpogođenije pandemijom kao što su Italija i Njemačka i to kako bi se smanjio socijalni kontakt te izloženost ljudi.

- Ne mislim da bi Glovo trebao biti privilegiran, nego bi trebalo dozvoliti općenito da se medicinske potrepštine, lijekovi bez recepta, ali i oni koji se dobivaju na recept mogu donijeti onima koji ih trebaju, a kada je potrebno, potrebene dodatne kontrole omogućiti telefonom. To rade u Italiji i Njemačkoj, dok se u Velikoj Britaniji Aspirin može kupiti u trgovinama u kojima stoje na blagajni uz žvakaće gume. Ali to ne dozvoljavaju kod nas jer se još ponašamo prema zastarjelim obrascima i nikako da uđemo u digitalno doba – govori nam Teo Širola, direktor Glova za Hrvatsku.

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL Ako bi se dozvolila dostava lijekova preko Glova ili bilo koje druge privatne dostave, smanjio bi se kontakt, naročito rizičnih skupina ljudi kao što su umirovljenici, smatraju u Glovu

A Glovo je i prije same epidemije tražio mišljenje Ministarstva zdravstva te Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) o tome da im se dozvoli dostava iz ljekarni i to još u lipnju prošle godine.

HLJK je oštro odbio takav zahtjev. I mi smo upitali za njihov komentar zašto se ne dozvoljava dostava lijekova, ali do objave ovog teksta, nismo primili odgovor.

Ali smo na uvid dobili njihov dopis koji je HLJK poslala svojim kolegama u ljekarne:

- Ovim putem želimo napomenuti svim kolegama koji zaprime zahtjev za izdavanjem lijekova dostavljačima tvrtke Glovo da isto odbiju uz obrazloženje da je takav način podizanja i dostave lijekova u RH protuzakonit u odnosu na odredbe Zakona o lijekovima, Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova i Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U istom dopisu stoji i to kako Glovo na traženje ljekarničkih ustanova nije uklonila oglašavanje niti vršenje sporne usluge te su zaprijetili da će HLJK i Ministarstvo zdravlja poduzeti potrebne korake kako bi spriječili daljnju distribuciju lijekova putem njihove usluge.

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL Hrvatska ljekarnička komora također organizira mrežu vlastitih volontera za dostavu, ukazuju u Glovu

Širola navodi zašto to smatra da ovakav stav nije dobar, pogotovo u situaciji pogođenosti pandemijom korona virusom.

- Jedan od argumenata bio je da magistri farmacije uz izdavanje lijekova daje uputu kako se on koristi. Istina je da većina nas kupujemo lijekove na koje smo dobro naviknuli kao što je Aspirin, lijek protiv glavobolje ili za snižavanje temperature. Za njih skoro nitko ne treba dodatne konzultacije, a isto tako, svaki lijek ima svoju uputu o lijeku – kaže naš sugovornik.

Najgora stvar u ovakvoj krizi, navodi, bila bi ta da bolesnici sami odlaze u ljekarne, da stoje u redovima i tako da se izlažu riziku. Nastavlja kako većina bolesnika ionako šalje nekog svog da odu po nešto u ljekarnu, a to isto može im donijeti i dostavljač.

Govoreći o mjerama zaštite dostavljača Glova, rekao je da već tjedan dana svi oni nose zaštitne maskice za lice te rukavice.

- Također, svi imaju termoizolacijske torbe u kojima se može čuvati temperatura, ako to zahtjeva neki lijek, a sve što se naruči dostavlja se u roku od 30 minuta. To je sigurno optimalnije nego kad sami idemo po lijek bez mogućnosti da termički zaštitimo lijek koji to treba - kaže Širola.

Pokušavajući dati dobre argumente da je upravo sad vrijeme da se dozvoli dostava lijekova iz ljekarni, dodaje i to da je Hrvatska ljekarnička komora sama pozvala da se organizira mreža volontera koji bi dostavljali lijekove ljudima u izolaciji samoizolaciji zbog COVID-19. Dobili smo i to na uvid te u dopisu stoji da bi se projekt provodio telefonski i terenski gdje bi bolesnici preko call centra bili spajani s centrom Hrvatske ljekarničke komore gdje bi im se pružio odgovarajući savjet i farmaceuti bi organizirali dostavu lijekova. U istom dopisu pozvali su sve koji mogu financijski podržati projekt, traže i vozila za volontere koji bi dostavljali lijekove i davali savjete na kućnom pragu.

Dopis su sastavili 23. ožujka, a uvjet za volontiranje je diploma Farmaceutsko biokemijskog, Medicinskog ili Stomatološkog fakulteta, izostanak bilo kroničnih bolesti, da su mlađi od 55 godina, da imaju znanje o lijekovima, procesu izdavanja lijeka u RH.

'Lijekovi su sada esencijalni'

- Što je to? Priznaju problem, sami organiziraju volontersku službu, ali ne žele pustiti monopol te da se i drugi bave dostavom vitamina, dezinficijensa ili lijekova iz ljekarni - komentira Širola.

Razgovarali smo i s jednim predstavnikom iz farmaceutske branše, koji podržava akciju Glova napominjući da bi uz organiziranu dostavu imali potpunu kontrolu tko je naručio, tko imenom i prezimenom preuzima i kada dostavlja narudžbu iz ljekarni, a ako je potrebno, mogla bi se i zaštiti privatnost kupca.

- Ako netko boluje, primjerice od šizofrenije, i ne želi stigmatizaciju niti da se zna njegova dijagnoza, lijekove bi u ljekarnama mogli pakirati u neprozirne vrećice, zatvoriti klamericama te osigurati da ni dostavljač ne vidi što iz ljekarne nosi – kaže naš dobro upućen sugovornik. kaže također kako su lijekovi sada sada esencijalni jer bolesnici ne smiju napuštati samoizolaciju, a trebaju terapiju i bolji su izbor od "susjeda ili volontera".

- No uvijek trebamo potrepštine iz ljekarne - vitamine, dezinficijense, razna pomagala, pastile za grlo, brojne preparate koji nisu po klasifikaciji ljekovi. Da ne spominjemo da je digitalno doba, korisnici traže online dostavu. Ako pola svijeta može raditi na daljinu valjda se i ljekarnički savjet ili konzultacija gdje je to porebno također može obaviti na daljinu - kao što se uostalom, primjerice, recimo telefonski naručuju i recepti za kroničnu terapiju te elektronski dostavljaju u ljekarnu kroz CEZIH sustav - kaže naš sugovornik.

Širola iz Glova na to dodaje su spremni ljekarnama podijeliti tablete na koje bi primali narudžbe koje dostavljač ne bi ni vidio, da se proizvodi mogu zapakirati tako da se ne vide i tako dostaviti kupcu.

Na kraju apelira na Hrvatsku ljekarničku komoru i Ministarstvo zdravstva da zajedno dogovore mogućnost da i privatni dostavljači mogu preuzimati proizvode iz ljekarne kako bi pridonijeli zaštiti ljudi koji su u svojim domovima te smanjili socijalne kontakte.

Glovo, inače, ima oko tisuću dostavljača u Zagrebu, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku.