Usred leta napukao im prozor u avionu: 'Čuo se glasni prasak'

Let Southwest Airlinesa iz Chicaga za Newark morao je neplanski sletjeti u Cleveland jer je tijekom leta pukao prozor, javlja CNN.

Pilot je sigurno spustio avion u zračnu luku Hopkins International, a Federalni ured za avijaciju (FFA) je najavio istragu jer se ne zna uzrok pucanja prozora. U kabini nije bilo pada pritiska i zato nisu ispuštene maske za kisik, rekao je glasnogovornik FFA i dodao kako pilot nije proglasio izvanredno stanje, ali je zatražio dozvolu za prijevremeno slijetanje na obližnji aerodrom.

Putnica Linda Holley fotografirala je napukli prozor i poslala poruku sinu koji je sve objavio na Twitteru.

- Prozor je puknuo tijekom leta. Sletjet ćemo u Cleveland da budem sigurni. Sve je ok, ali je strašno. Čula sam glasni prasak. Velika pukotina i nedostaje stakla pri dnu - pisala je sinu u poruci.

@SouthwestAir has a serious problem with their fleet. My moms plane just had to divert and land in #Cleveland cuz of another window crack. pic.twitter.com/hm5edpgB1M