Ustavni sud donio odluku: Zakon o upravljanju zgradama je ustavan, Bačić zadovoljan

Ministar graditeljstva Branko Bačić u petak je izrazio zadovoljstvo što je Ustavni sud "gotovo jednoglasno", s 11 naprema dva glasa, potvrdio da je Zakon o upravljanju i održavanju zgrada u potpunosti u skladu s Ustavnom. "Ustavni sud koji je često znao donositi svoje odluke u odnosu sedam naprema šest, ovaj put je u svom punom sazivu gotovo jednoglasno odlukom potvrdio ono što smo mi od prvog dana tvrdili", kazao je Bačić u Petrinji komentirajući odluku Ustavnog suda koja je donesena krajem ožujka i nedavno objavljena na stranicama suda.

Bačić: Otpočetka tvrdili da zakon ne narušava ustavna prava

"Mi smo u ministarstvu, unatoč kritikama oporbe, tvrdili kako je taj zakon doista u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ne narušava ustavna prava naših sugrađana", kazao je Bačić.

Podsjetio je da je to prvi zakon koji je sustavno i cjelovito uredio održavanje i upravljanje višestambenim zgradama te je dio nacionalnog plana stambene politike kojim se, među ostalim, željelo povećati broj stambenih jedinica na tržištu drugoročnog najma.

"Stoga smo u zakonu, i to su propitkivale oporbene stranke, ograničili u višestambenim zgradama prenamjenu stambenih jedinica u apartmane za potrebe kratkoročnog najma. Utvrdili smo da ukoliko se dvotrećinska većina stanara koji žive u tim višestambenim zgradama usuglase, da je onda moguće. Ako te potrebne većine nema, onda nije moguća prenamjena", kazao je.

Bačić je istaknuo da je to bio jedan od temeljnih prijedloga oporbe koje je Ustavni sud odbio i utvrdio da Republika Hrvatska ima pravo u cilju provođenja stambene politike propisati takvu mjeru koja je razmjerna Ustavu.

"Drugo pitanje odnosilo se na ugradnju klima uređaja na pročelja zgrada koja se mogu vidjeti s ulica i trgova i mi smo u cilju zaštite tih zgrada, pročelja, održavanja sigurnosti i građana tih istih zgrada na takvim proočeljima zabranili postavljanje takvih uređaja što je Ustavni sud u svom detaljnom obrazloženju također potvrdio, zaključio je Bačić.

Dvije sutkinje objavile izdvojeno suprotno mišljenje

Zakon koji je stupio na snagu početkom prošle godine uz 31 saborskog zastupnika oporbenih stranaka pred Ustavnim sudom osporavala je i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te 239 građana.

Predlagatelji su pred Ustavnim sudom osporavali ukupno 19 zakonskih odredbi, navodeći među ostalim da su diskriminatorni, posebno što se tiče kratkoročnog najma i prava vlasnika stanova.

No, Ustavni sud njihove tvrdnje nije uvažio, uz dva izdvojena mišljenja sutkinja Sanje Bezbradice Jelavić i Lovorke Kušan koje smatraju da su pojedine odredbe zakona trebale biti detaljnije preispitane.

Tako primjerice za zabranu postavljanja klima uređaja na vidljiva pročelja kažu da previše ograničavaju prava vlasništva i pravo na privatni život, navodeći da u uvjetima visokih temperatura klima uređaj nije luksuz nego nužnost za zdravlje, posebno kod ranjivih skupina poput starijih i bolesnih.

Smatraju, među ostalim i da zakon ograničava prava vlasništva i privatnosti, navodeći pritom ovlasti suvlasnika poput snimanja, prikupljanja potpisa i nametanja kazni bez sudske zaštite.