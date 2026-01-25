NOVI EXPRESS U takvom scenariju, institucija Ustavnog suda potencijalno je svedena na saborski odbor koji kontrolira parlamentarna većina, upozorava na loše nakane Gardašević, stručnjak za ustavno pravo
INTERVJU: ĐORĐE GARDAŠEVIĆ PLUS+
Ustavni sud neće više biti ustavni bude li ga silila HDZ-ova većina po Plenkovićevoj volji
Đorđe Gardašević, redoviti profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u intervjuu za Express poručuje kako je inzistiranje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na tezi da sastav Ustavnog suda mora reflektirati sastav parlamentarne većine štetno te da ga iznošenje takvih stavova diskvalificira za funkciju koju obavlja. Premijera, ističe naš sugovornik, trebalo bi javno pitati: “Nastojite li ovim modelom 2:1 ostvariti kontrolu nad Ustavnim sudom ili postoji neko drugo obrazloženje?”.
