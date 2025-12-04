Obavijesti

News

Komentari 2
NAKON OTKRIĆA 24SATA PLUS+

Uštedjeli smo državi! Sjećate se one lude muljaže sa šumskim stazama? Neće dobiti 1,4 mil €!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
Uštedjeli smo državi! Sjećate se one lude muljaže sa šumskim stazama? Neće dobiti 1,4 mil €!
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL, Canva

Maloj tvrtki čijem tadašnjem vlasniku se već sudi za prijevaru EU je bilo odobrena gradnja 14 edukacijskih šumskih staza na njihovu zemljištu. Otkrili smo da one nisu napravljene iako su zatražili isplatu novca

Ljetos smo otkrili nevjerojatan pokušaj prevare i izvlačenja europskog novca na edukativnim šumskim stazama kraj Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice. Nakon što je državna Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela kontrolu i nadzor, sad su nam potvrdili da investitoru neće isplatiti 1,38 milijuna eura, koliko je tražio za 14 projekata. Ne samo da neće dobiti novac, nego je Agencija aktivirala bankovna jamstva i vratila predujmove koje su im isplatili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025