Maloj tvrtki čijem tadašnjem vlasniku se već sudi za prijevaru EU je bilo odobrena gradnja 14 edukacijskih šumskih staza na njihovu zemljištu. Otkrili smo da one nisu napravljene iako su zatražili isplatu novca
NAKON OTKRIĆA 24SATA PLUS+
Uštedjeli smo državi! Sjećate se one lude muljaže sa šumskim stazama? Neće dobiti 1,4 mil €!
Čitanje članka: 3 min
Ljetos smo otkrili nevjerojatan pokušaj prevare i izvlačenja europskog novca na edukativnim šumskim stazama kraj Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice. Nakon što je državna Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela kontrolu i nadzor, sad su nam potvrdili da investitoru neće isplatiti 1,38 milijuna eura, koliko je tražio za 14 projekata. Ne samo da neće dobiti novac, nego je Agencija aktivirala bankovna jamstva i vratila predujmove koje su im isplatili.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku