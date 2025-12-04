Uštedjeli smo državi! Sjećate se one lude muljaže sa šumskim stazama? Neće dobiti 1,4 mil €!

Ljetos smo otkrili nevjerojatan pokušaj prevare i izvlačenja europskog novca na edukativnim šumskim stazama kraj Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice. Nakon što je državna Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela kontrolu i nadzor, sad su nam potvrdili da investitoru neće isplatiti 1,38 milijuna eura, koliko je tražio za 14 projekata. Ne samo da neće dobiti novac, nego je Agencija aktivirala bankovna jamstva i vratila predujmove koje su im isplatili.

