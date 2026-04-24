Utemeljitelji HDZ-a: 'Dajemo punu potporu Darijani Filipović'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman obratila se javnosti priopćenjem u kojem su izrazili podršku Darjani Filipović za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

- Hrvati u Bosni i Hercegovini još uvijek žive u političkom okruženju u kojem se negiraju njihova ustavom zajamčena konstitutivna prava. Stvoren je sustav u kojem su mnogi izgradili političke karijere upravo na osporavanju ravnopravnosti hrvatskog naroda, bilo pod utjecajem bošnjačkih političkih koncepata, bilo zanemarivanjem nužnog dijaloga unutar samog hrvatskog političkog korpusa. Iz takvog stanja moguće je izaći samo izborom legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a okupljanje oko jednog kandidata neće umanjiti, oslabiti ili dokinuti ničiji politički identitet i utjecaj. Naprotiv, uvjereni smo da će osnažiti sve koji radi ostvarivanja ovog važnog nacionalnog cilja u tom okupljanju budu sudjelovali.

Grubim kršenjem i ignoriranjem Daytonskog mirovnog sporazuma, čiji je aneks IV. ujedno i Ustav BiH, Hrvati su dovedeni u težak i neravnopravan položaj. Srpski separatizam kao i bošnjački nacionalistički unitarizam destabiliziraju BiH i njezinu budućnost čine neizvjesnom, čime ugrožavaju vitalni interes Hrvata u BiH i Republike Hrvatske. Pravo hrvatskoga naroda da izabere svoga -hrvatskoga člana Predsjedništva nije samo pitanje legitimiteta već je i pitanje legaliteta, poštivanja Ustava BiH i međunarodnog mirovnog sporazuma. Koliko god to neki ignorirali i iskrivljivali, Ustav nedvosmisleno prepoznaje hrvatskog člana Predsjedništva, a ne nekakvog „člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda“. Razlika je u tome što prvoga biraju Hrvati da zastupa hrvatske interese, a drugoga Bošnjaci da zastupa bošnjačke interese, pa se on po pravilu pretvara u „antihrvatskoga“ člana Predsjedništva. Željko Komšić je to dokazao u sva četiri svoja mandata. U tih, za BiH šesnaest izgubljenih godina, skoro svaki je njegov istup bio antihrvatski i na štetu BiH, od neuspješnog protivljenja izgradnji Pelješkoga mosta pa do jednako neuspješnog suprotstavljanja izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Nasiljem nad Hrvatima stvoren je nakaradan parapolitički i protuustavan sustav u kojem su razni strani i domaći smutljivci izgradili političke karijere. Bez zakonitog i legitimnog predstavljanja u Predsjedništvu, ali i u domovima naroda Federacije i Bosne i Hercegovine, hrvatski narod ostaje izložen trajnom političkom pritisku i prisiljen je odricati se čak i vlastitih legitimnih razlika radi obrane elementarne ravnopravnosti. To također mora prestati jer održavanje takvog stanja prijeti produbljivanjem nepovjerenja unutar samog hrvatskog korpusa i udaljavanjem od rješavanja pitanja oko kojeg postoji opća suglasnost. Zato pozivamo sve hrvatske birače u BiH da na predstojećim izborima svojim glasom razriješe taj politički Gordijski čvor i osiguraju izbor legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva u skladu s Ustavom.

U tom smislu Zajednica utemeljitelja HDZ-a daje punu potporu Darijani Filipović, kandidatkinji stranke koja je na prošlim izborima osvojila najviše glasova. Njezina kandidatura predstavlja politiku zakonitog i legitimnog predstavljanja, političke stabilnosti i okupljanja u okolnostima u kojima za takvo predstavljanje jošuvijek ne postoje zakonske garancije, bez obzira na Ustav BiH.

Pozivamo sve hrvatske stranke i političke opcije u Bosni i Hercegovini na nastavak djelovanja u smjeru političkog okupljanja oko strateških interesa. Podjele oko ovog pitanja neće ojačati pojedine stranke, ali bi mogle oslabiti ukupnu političku poziciju hrvatskoga naroda.

Istodobno naglašavamo da izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH ima veliku važnost ne samo za političko predstavljanje u međunarodnim odnosima, diplomaciji i sigurnosnim pitanjima, nego i za stvaranje uvjeta za očuvanje hrvatske ravnopravnosti u zakonodavnim tijelima Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, osobito u Domovima naroda.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a u potpunosti podupire politiku vlade RH i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji se kontinuirano zalažu za europsku perspektivu Bosne i Hercegovine i za konačno rješavanje protuustavne i neprihvatljive podređenosti hrvatskog naroda u toj državi, kroz dijalog sa svim političkim akterima i partnerima, kako u BiH tako i na europskoj i međunarodnoj razini - stoji u priopćenju Zajednice utemeljitelja koje potpisuje Ivica Tafra.