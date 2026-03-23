Utemeljitelji HDZ-a: Dok Vlada radi na zaštiti građana, oporba se ukazuje u pamfletima

Geopolitički šokovi ne pitaju za ideološke preferencije, a građanima ne trebaju parole, nego zaštita. Vlada upravo to radi: aktivno i koordinirano koristi sve instrumente ekonomske, socijalne i sigurnosne politike te pravodobno i snažno reagira na sve izazove. To radi stalno, aktivno i snažno, za razliku od onih koji u bitnim odlukama ne sudjeluju nego se zakašnjelo ukazuju povremenim pamfletima, poput MOŽEMO! kada je u pitanju temeljno vojno osposobljavanje i SDP-a kada je u pitanju globalna energetska kriza uzrokovana ratom na Bliskom istoku, za čije su „praćenje“ formirali radnu skupinu prije tri tjedna, a koja se još nije sastala. Svijet čeka. Hajdaš Dončić razmišlja, poručuju u ponedjeljak iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".

Hajdaš Dončić ipak nije napravio grešku Peđe Grbina, koji je u rujnu 2022. u velikom intervjuu za tjednik Globus (Naslov: „Vlada je škrta, tražimo paket od 15 milijardi kuna“) samo nekoliko dana uoči javnog prezentiranja Vladina paketa pomoći građanima i gospodarstvu od 22 milijarde kuna izjavio kako je „vlada škrta“, jer bi SDP „dao“ petnaest!?! Novi čelnik SDP-a u svom najnovijem pamfletu o „ublažavanju energetske krize“ brojke ne spominje, navodi se u priopćenju koje potpisuje Ivica Tafra.

- Zaustavio se na „ocjenama“ i „analizama“ koje bi trebale ostaviti privid da i oni nešto rade jer ih i energetska i bilo koja druga suverenost slabo zanima. Stoga je njihov „prijedlog“ za ublažavanje aktualne krize samo pokazatelj do kuda su u stanju dobaciti u svojoj obuzetosti temama o „ograničavanju energetskih napitaka“ i pripremom „deklaracije o Arktiku“ dok Bliski istok gori.

Istovremeno, MOŽEMO! dovodi u pitanje ogromnom većinom zastupničkih glasova usvojeni Zakon o obrani i temeljno vojno osposobljavanje tvrdeći da je zakon „diskriminatoran“, osobito u odnosu na prigovor savjesti. Promašeno, jer Zakon o obrani nije protuustavan. Nije diskriminatoran. Njihov „Urudžbirani zahtjev“ ustavnom sudu u tom je pogledu pamflet bez uporišta kojim se još jednom pokušava pretvoriti obranu države u ideološku temu. Obrana to nije i ne smije biti.

Podsjećamo na Proglas Sabora Zajednice i poziv svim demokratski orijentiranim građanima lijevih opredjeljenja da u potpunosti prihvate hrvatsku državnost kao vlastitu političku baštinu i njenu obranu kao kategoriju koja nadilazi ideološke razlike. Nažalost, „mirotvorci“ iz stranke „MOŽEMO!“ žele ostaviti Hrvatsku bez obrambenih sposobnosti, baš kao što su njihovi partneri iz SDP-a željeli ostaviti Hrvatsku bez energentske sigurnosti (primjerice LNG Krk kao njegov važan element). Zaboravljaju pri tome da ovo nisu vremena za “PR”, nego za konkretne politike koje u realnom vremenu smanjuju posljedice globalnih kriza i sigurnosnih prijetnji. Mladi se već dragovoljno prijavljuju za idući naraštaj vojnog osposobljavanja, a građani već danas imaju odgovor hrvatske vlade na gospodarski i socijalni izazov ove krize - ističu iz HDZ-a.